Блогер Даша Квиткова показалась в слезах. Дело в том, что ей необходимо найти новую семью для своего четырехлапого любимца — кота Каспера.

Даша Квиткова ищет новую семью своему коту

В Instagram-stories Даша рассказала, что проплакала все выходные. Очевидно, у ее сына Льва началась аллергия, а потому Квиткова вынуждена отдать своего кота другим людям.

— Люблю этих двоих вместе. Но врач дал наставление, поэтому сейчас Каспер находится на передержке в клинике, пока я ему ищу хорошие руки, — сообщила Даша.

Блогер попросила подписчиков не писать ей, поскольку отдаст Каспера только знакомым в целях его безопасности.