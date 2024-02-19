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Врач дал наставление: Даша Квиткова показалась в слезах

19 февраля 2024, 14:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Даша Квіткова
Источник: Даша Квиткова

Блогер Даша Квиткова показалась в слезах. Дело в том, что ей необходимо найти новую семью для своего четырехлапого любимца — кота Каспера.

Даша Квиткова ищет новую семью своему коту

В Instagram-stories Даша рассказала, что проплакала все выходные. Очевидно, у ее сына Льва началась аллергия, а потому Квиткова вынуждена отдать своего кота другим людям.

Даша Квиткова

Фото: Даша Квіткова / Instagram

— Люблю этих двоих вместе. Но врач дал наставление, поэтому сейчас Каспер находится на передержке в клинике, пока я ему ищу хорошие руки, — сообщила Даша.

Блогер попросила подписчиков не писать ей, поскольку отдаст Каспера только знакомым в целях его безопасности.

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