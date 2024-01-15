Солист группы Корупция Миша Крупин вспомнил, как отреагировали на полномасштабное вторжение российские исполнители, с которыми он ранее общался. В частности Крупин тогда поговорил с Бастой, Джиганом и Лигалайзом.

Миша Крупин о реакции российских рэперов на вторжение России в Украину

Украинский артист отметил, что рэпер Лигалайз (настоящее имя Андрей Меньшиков) открыто осудил полномасштабную войну и был потрясен произошедшим. К слову, он выехал из России и в 2023 году представил антивоенный гимн с клипом, в который вошли кадры войны в Украине.

— Он просто сказал, что в шоке и не знает, как мы сможем им простить, как-то так, — рассказал Крупин.

Другой оказалась реакция рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн), который родился в Одессе, однако поддерживает преступный режим Путина и войну России против Украины. Он сам набрал Мишу Крупина и сказал, что в нашу страну идут кадыровцы. В ответ украинец рассказал Джигану, что россияне делают с его родным городом.

Российскому рэп-исполнителю Басте (настоящее имя Василий Вакуленко) Миша написал сам.

— Он просто заблокировал всех, закрылся от украинцев, — отметил Крупин.

Баста с 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Ранее Миша Крупин уже высказывался о реакции российского артиста на войну в Украине, отметив, что все “крутые рэперы” сразу превратились в “маленьких людей”.

Фото: Миша Крупин