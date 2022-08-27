Украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала свое участие в спектакле российского режиссера. Звезда заявила, что в выступлениях будут только актеры из Украины и Латвии, а часть средств отдадут ВСУ.

На фоне анонса спектаклей по Европе Сумская нарвалась на хейт со стороны пользователей сети.

Артистка не стала скрывать своих эмоций — ее сильно разозлил скандал вокруг нее, которого можно было избежать. Так, Ольгу обвиняли в сотрудничестве с российским режиссером Валерией Беляковичем, который ставил спектакль. Как оказалось, он умер еще в 2016 году. Звезда добавила, что даже не была знакома с ним лично.

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— Итак, начну сначала… Спектакль был поставлен в 2003 году — 19 лет назад. Я репетировала спектакль по видео и сыграла первый раз свою премьеру в родной Ялте — это было незабываемо, — призналась Сумская.

Актриса заявила, что продюсеры из Европы предложили тур по большим городам — часть заработанных средств пойдут ВСУ. К коллективу присоединится актер из Прибалтики Ивар Калныньш, который с первых дней осуждает войну в Украине.

— Позор тем, кто пишет, что мы едем с российскими коллегами! Ложь! Едут исключительно украинские актеры, вместе с Иваром. Он еще не выучил украинский, но обещает. В Европе есть люди, которые не знают украинский, поэтому мы ее поставили на языке оригинала — в Украине спектакли будут только на нашем языке, — добавила Ольга.

Артистка сообщила, что в ее сторону и ее близких летели “самые страшные слова”. Сумская закончила свое обращение к хейтерам своими словами.

— Желчь плюют те, кто ничего не делает, а нам свое делать… Работать, бороться за победу и поддерживать ВСУ, — добавила звезда.

Дочь Ольги Сумской по-прежнему проживает в России даже после начала полномасштабной войны. Артистка рассказала, что поддерживает с ней связь и каждый день рассказывает о том, что происходит в украинских городах.