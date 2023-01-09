Телеведущая Леся Никитюк отметила Рождество на Ивано-Франковщине и примеряла традиционный гуцульский наряд. Звезда показала, как правильно вязать традиционный для замужних украинок головной убор — намитку.

Своими фото ведущая поделилась в Instagram.

Известно, что Леся провела в Косове не только Рождество, но и Сочельник. Традиционно эти праздники отмечают 6 и 7 января.

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Так, на снимках видно, что Никитюк примеряла на себе традиционное гуцульское одеяние — рубашку из льна, а также длинную юбку с красной плахтой. Поверх рубашки у нее кептар — это традиционная жилетка из меха, украшенная различным орнаментом.

Не обошлось и без згарды — это традиционное украшение на шею, обязательным атрибутом которого является несколько крестиков.

Голова также не осталась голой — артистка показала, как правильно вязать намитку. Это традиционный головной убор, который надевали только замужние украинки. Его использовали как оберег.

Недавно ведущий на СТБ Григорий Решетник заинтриговал фотографией с Лесей Никитюк и певцом Shumei.