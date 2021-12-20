Леонардо Ди Каприо бросился в ледяную воду, чтобы спасти собак

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти двух своих хаски во время съемок фильма Не смотри вверх.

Его коллега по фильму актриса Дженнифер Лоуренс отметила, что сначала упала одна собака, Лео кинулся за ней. А в след за ним и вторая собака прыгнула в воду.

— Как только он вытолкнул одну собаку из пруда, другая прыгнула, — поделилась Лоуренс.

По итогу они втором оказались в воде.

Оскароносный актер сказал, что его собаки не понимали концепции замерзшего озера из-за того, что они живут в Калифорнии.

31-летняя Лоуренс пошутила о том, что произошло потом, сказав: Я уверена, что вы все задаетесь вопросом. Да, он сразу же разделся в машине.

Леонардо Ди Каприо спас этих хаски в 2020 году. С того момента они живут вместе с актером.

Кстати, ранее Лео спасал человека из воды. В 2019 году он прыгнул в воду, чтобы вытащить мужчину, который свалился за борт яхты.