День программиста в Украине ежегодно отмечают 13 сентября, что приходится на среду. Впрочем, с начала полномасштабного вторжения часть IT-сообщества хочет изменить дату, чтобы не отмечать праздник в один день с Россией.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто знает все хитрости и секреты работы приложений, сайтов и цифрового мира в целом. Без них представить современный виртуальный мир невозможно — под кнопками, страницами и текстами прячутся тысячи команд, благодаря которым все сервисы работают.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем программиста в открытках, которые поднимут настроение и развеселят в эту осеннюю пору.

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Примечательно, что дату 13 сентября выбрали не просто так — это 256 день в году. Число 256 — это максимальное количество символов, которые могут быть записаны в одном байте.

И хотя сентябрь в самом разгаре, совсем скоро наступит октябрь. Средина осени принесет нам множество праздников, и некоторые из них будут отмечаться по новым датам. К примеру, на 1 число приходится Покров и День защитников и защитниц Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2023 можно на Фактах ICTV.