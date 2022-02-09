Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и строит карьеру в России, снялась в откровенном платье.

Артистка поделилась фото в Instagram. На снимке она запечатлена в длинном красном велюровом платье с разрезом до талии на одной стороне. Волосы исполнительницы гладко уложены, а на лицо нанесен макияж.

— Все меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь,- подписала фото Ани Лорак.

Поклонники артистки оценили ее новое фото, отметив, что красный цвет ей к лицу.

Это пожар!

Какая шикарная. Статуэтка!

Красный цвет вам очень к лицу… Богиня!

Ваша красота сводит с ума!

Какой шикарный образ.

Леди в красном.

Красный цвет точно ваш. Очень вам идет. Цвет любви.

Огненная красотка.

Невозможная красавица.

Какая красивая ножка.

Ну прям как Дженнифер Лопес.

Сказочный цветок.

Глаза невозможно оторвать!

Бедра огонь.

Красиво и замечательно, но складывается впечатление, что больше не чем взять. Это моя точка зрения, — пишут в комментариях Ани Лорак.

Напомним, что в этом году состоятся концерты Ани Лорак в Украине. Так, она анонсировала дополнительное выступление в Харькове с программой The Best.

Артистка сказала, что новость о ее туре вызвала большой ажиотаж среди поклонников, поэтому было принято решение добавить еще концерт.