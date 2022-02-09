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Леди в красном: Ани Лорак очаровала поклонников фото в платье с разрезом до талии

9 февраля 2022, 09:57
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Ані Лорак
Источник: Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и строит карьеру в России, снялась в откровенном платье.

Артистка поделилась фото в Instagram. На снимке она запечатлена в длинном красном велюровом платье с разрезом до талии на одной стороне. Волосы исполнительницы гладко уложены, а на лицо нанесен макияж.

— Все меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь,- подписала фото Ани Лорак.

Поклонники артистки оценили ее новое фото, отметив, что красный цвет ей к лицу.

  • Это пожар!
  • Какая шикарная. Статуэтка! 
  • Красный цвет вам очень к лицу… Богиня!
  • Ваша красота сводит с ума!
  • Какой шикарный образ.
  • Леди в красном.
  • Красный цвет точно ваш. Очень вам идет. Цвет любви.
  • Огненная красотка.
  • Невозможная красавица.
  • Какая красивая ножка.
  • Ну прям как Дженнифер Лопес.
  • Сказочный цветок.
  • Глаза невозможно оторвать!
  • Бедра огонь.
  • Красиво и замечательно, но складывается впечатление, что больше не чем взять. Это моя точка зрения, — пишут в комментариях Ани Лорак.
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Напомним, что в этом году состоятся концерты Ани Лорак в Украине. Так, она анонсировала дополнительное выступление в Харькове с программой The Best.

Артистка сказала, что новость о ее туре вызвала большой ажиотаж среди поклонников, поэтому было принято решение добавить еще концерт.

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