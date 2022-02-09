Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и строит карьеру в России, снялась в откровенном платье.
Артистка поделилась фото в Instagram. На снимке она запечатлена в длинном красном велюровом платье с разрезом до талии на одной стороне. Волосы исполнительницы гладко уложены, а на лицо нанесен макияж.
— Все меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь,- подписала фото Ани Лорак.
Поклонники артистки оценили ее новое фото, отметив, что красный цвет ей к лицу.
- Это пожар!
- Какая шикарная. Статуэтка!
- Красный цвет вам очень к лицу… Богиня!
- Ваша красота сводит с ума!
- Какой шикарный образ.
- Леди в красном.
- Красный цвет точно ваш. Очень вам идет. Цвет любви.
- Огненная красотка.
- Невозможная красавица.
- Какая красивая ножка.
- Ну прям как Дженнифер Лопес.
- Сказочный цветок.
- Глаза невозможно оторвать!
- Бедра огонь.
- Красиво и замечательно, но складывается впечатление, что больше не чем взять. Это моя точка зрения, — пишут в комментариях Ани Лорак.
Напомним, что в этом году состоятся концерты Ани Лорак в Украине. Так, она анонсировала дополнительное выступление в Харькове с программой The Best.
Артистка сказала, что новость о ее туре вызвала большой ажиотаж среди поклонников, поэтому было принято решение добавить еще концерт.