Джо Байден назначил певицу Леди Гагу сопредседателем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам. Артистка будет консультировать Белый дом по вопросам культурной политики.

Известно, что также сопредседателем назначен продюсер кино и театра Брюс Коэн — об этом сообщили в Белом доме.

Леди Гага — отмеченная наградами певица, автор песен, актриса и филантроп. На ее счету — более 170 млн проданных пластинок и 13 Грэмми. На сегодня она считается одной из самых успешных женщин в музыке. Это не первая ее работа в политике — ранее она путешествовала с Байденом в рамках кампании по борьбе с сексуальными домогательствами в университетских городках.

Сам Комитет берет свое начало еще в 1982 году — тогда его создал Рональд Рейган для консультации Белого дома — речь идет о культурных вопросах, на которые отвечали президенту и руководителям государственных фондов.

Байден восстановил коллегиальный орган в сентябре 2022 года — до этого Комитет распустили в 2017 году, когда члены подали в отставку на фоне кампании Трампа в 2017 году.

Напомним, что срок правления главы США уже подходит к концу. Впрочем, Байден планирует баллотироваться на второй срок. Правда, официально президент не спешит об этом объявлять из-за ряда причин.