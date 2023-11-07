Ведущий Анатолий Анатолич провел мероприятие в США на русском и ответил хейтерам за язык. Событие имело благотворительный характер, на чем сам артист акцентирует внимание.

Так, в сети появилось видео, где Анатолич со сцены разговаривает на русском. Как оказалось, это было благотворительное мероприятие Big Money Forum — одно из четырех событий, которые вел украинский шоумен в США.

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— Средства с ивента шли в United24. Я вел на украинском, английском и некоторые вещи, по просьбе организаторов, дублировал на русском, так как в зале были казахи, молдаване, латыши, эстонцы и даже белорусы. Возможно, были даже бывшие русские, которые сейчас считаются американцами, — заявил Анатолич.

Шоумен добавил, что каждый из гостей мероприятия знает, что биллет превращается в донат на дроны для украинских военных. Да и сам артист об этом заявлял на русском языке.

— Если вы здесь включаете режим Фарион, то вам не ко мне, — считает Анатолич.

И пока некоторые украинские звезды активно помогают нашей армии средствами, другие веселятся вместе с россиянами. В начале ноября стало известно, что Потап засветился с россиянами в Дубаи, где он отдыхал в дорогом ресторане. Он наблюдал, как шеф-повар готовит изысканные блюда для гостей.