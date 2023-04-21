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Цветочек родился. Дорофеева показала, какой подарок в постель принес ей Кацурин

21 апреля 2023, 13:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Надя Дорофеева
Источник: Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева показала, как ее поздравил возлюбленный, ресторатор Михаил Кацурин с 33-летием. 21 апреля звезда празднует день рождения.

Так, избранник исполнительницы решил ее порадовать уже с самого утра и преподнес букет цветов прямо в постель.

Надя Дорофєєва день народження

— Цветочек родился, — написал Кацурин на фото.

Надя также показала, что, помимо букета цветов, получила от Михаила дорогостоящий подарок. Она обнародовала фото, на котором красуется красная коробочка бордового цвета от ювелирного бренда Cartier. Какое именно украшение ресторатор преподнес, Дорофеева оставила в тайне.

Надя Дорофєєва день народження

В начале апреля Надя Дорофеева засветила кольцо на безымянном пальце. Тогда внимательные поклонники стали предполагать, что ресторатор мог сделать ей предложение.

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