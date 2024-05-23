Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала блогеру Николасу Карме, сколько стоит ее образ.

Сколько стоят вещи Юлии Саниной

Блогер Николас Карма, который спрашивает у звезд о стоимости их образа, встретил артистку в Киеве.

Для прогулки по городу Юлия надела джинсы от украинского бренда Bazhane стоимостью 3,8 тыс. грн и белую футболку, которая стоит около 860 грн.

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Также на Саниной была белая кожанка, которую она приобрела за $350 (около 13 940 грн). Свой образ певица дополнила сумкой от украинского бренда Verbena за 6,5 тыс. грн и кроссовками Puma.

— Цену очков я не знаю, потому что это подарок бабушки. Им лет 30 точно. Ей подарили, она это не носила, и подарила мне. Браслетик, кстати, мне в туре подарили, когда мы были в Днепре, — поделилась фронтвумент группы The Hardkiss.

Ранее стоимость своего образа рассекретила Джамала. Певица назвала себя хипстером и отметила, что не имеет дорогих брендовых сумок и вообще поддерживает украинский масс-маркет.