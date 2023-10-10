На концерте группы Антитела в Чикаго произошла трогательная история с воином ВСУ Сергеем Райляном. На аукционе купили его берет за $20 тыс. и вернули обратно.

Воин 79 ОДШБР, который защищал нашу страну во многих горячих точках, потерял зрение и ноги на передовой. Сейчас защитник находится на лечении и реабилитации в США, где и посетил концерт Антител.

Со сцены Сергей рассказал, что его спасла волонтерская аптечка, с помощью которой побратимы стабилизировали военного. А потому он хочет, чтобы таких было больше на фронте.

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— У меня было полностью переломанное лицо, глазницы, нос, верхняя и нижняя челюсть, дважды позвоночник, обломок попал мне в живот и пробил легкое, таз в двух местах. Но благодаря той аптечке, которую собрали мне волонтеры, ребята меня стабилизировали и довезли. Благодаря этой аптечке у моей матери остался сын, у сестер — брат, а у жены — муж, — сказал военный.

После он отдал самый ценный элемент своей формы — берет, отметив, что если с помощью него удастся спасти хоть одну жизнь, он будет рад.

Один из зрителей приобрел символ десантника за $20 тыс., но не стал забирать себе его как память.

— Я готов отдать это обратно в руки владельца. Это дорогая вещь для него, пусть у него она будет. Пусть его все аптечки помогают собратьям. А это должно оставаться у него, — сказал украинец, который купил берет.

Украинцев потряс такой поступок, многие отмечают, что он довел их до слез.

Плачу. Это невероятно.

У меня слезы, эмоции зашкаливают.

Сильно… Очень благодарю этого защитника Украины! Большое спасибо благотворителю! Большое спасибо Антителам! Спасибо каждому за поддержку Украины!

Не хватает слов.

До слез, — пишут в комментариях под видео.

К слову, на сегодняшний момент вместе с United Help Ukraine, украинской общиной в Чикаго, а также с иностранцами, которые посетили концерт Антител, удалось собрать $49 тыс. только на аукционах. Это 980 качественных аптечек.