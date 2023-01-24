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Пули летали по подъезду, а в квартире были позиции врага. История спасения актрисы из Мариуполя

24 января 2023, 16:44
Ирина Цимбал журналист Факты ICTV
Актриса Анна Німайєр

Ее второй дом – театр в Мариуполе, – уничтожили русские оккупанты, выгнали из собственной квартиры и хотели отправить в Ростов. Актриса Анна Нимайер больше всего хотела остаться в Украине. Прошла допросы и издевательства, но выстояла, спаслась сама, помогла раненому коллеге и не бросила своего девятилетнего кота. Он и документы – все, что удалось вынести из квартиры в Мариуполе. Новую жизнь женщина начала в Черкассах.

В шесть утра 24 февраля Анну разбудил телефонный звонок подруги: просыпайся, война началась. Анна жила в центре Мариуполя и с 2014-го, как и весь город, к взрывам, обстрелам и полетам Градов привыкла. Под ними ходили на работу. Поэтому в события, которые развивались в городе дальше, говорит, просто не могла поверить. Особенно, что русские войска сделали с театром. Из-за постоянных обстрелов месяц вынуждена была сидеть в квартире и прятаться в подвале дома. Развалины уничтоженного театра увидела уже на фото.

– У меня было ощущение, что жизнь кончилась. Это был мой главный дом.

Оккупанты не только уничтожили второй дом актеров, но и начали обстреливать дом, где жила Анна, из танка. Один подъезд выгорел дотла. Люди прятались в подвале. Анну и ее соседей выгнали из дома.

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– Они пришли в наш дом, попали через второй этаж в квартиру соседки. А мы как раз в этот момент были все в подвале. Потому что были очень сильные обстрелы, они начали обстреливать наш дом из танка, четвертый подъезд уже выгорел полностью. Я знаю, что там погибли наши соседи. Даже по подъезду и квартирам летали пули. Когда они зашли и сказали – выходите, оставляйте дом, потому что нам нужны ваши квартиры занять для позиций. Не дали даже вещи собрать.

Актриса Анна Німайєр

Вместо этого людям подготовили автобусы на Ростов, рассказывает женщина. Она успела взять сумку с документами и котом. Больше всего хотела остаться в Украине и не села в автобус.

– У меня дом был на главном проспекте города – Мира. Перейти надо, они говорили, там уже “ДНР”, там “все хорошо”. Мы туда перешли, а там вообще такой был ужас. У нас был ужас, а там просто девятиэтажные дома черные, выгоревшие, груды трупов, там стояла их техника, много военных, все черное, все изуродовано, и там было совсем не хорошо. Военный говорит нам, идите, там автобус на Ростов. У меня снова истерика. Говорю, нет, я не поеду. Я останусь, потому что здесь мой дом.

Анну оккупанты оставили. Поселили у незнакомой женщины. Вечером туда пришли трое с автоматами, вспоминает женщина.

– Документы, телефон. Вы сотрудничаете с Азовом, нам сказали, вы все сдаете. Начали проверять руки, плечи. Я думала, они ищут татуировки. Нет. Они искали синяки. Как мне объяснили, это отдача от оружия, а на пальцах тоже должны быть мозоли.

На следующее утро – снова допрос. Снова проверка документов, телефона.

– Они смеялись, глядя на фото со спектаклей: “А, актриса погорелого театра, которого больше нет”. И всем было так весело. Я тогда не верила и говорила, там каменное здание, его невозможно разрушить. Зачем разрушать театр?

Актриса Анна Німайєр

Спасли женщину прописка в Мариуполе, родители в Макеевке, рождение в Ташкенте и непривычная фамилия. Ничего не найдя на Анну, захватчики хотели оставить ее работать на кухне. Но, наконец, отпустили ее на окраину города, где жил директор театра. А уже оттуда ей помогли уехать подруга-актриса и папа – сначала в Макеевку.

– На следующий день я, помню, стояла во дворе, это был частный сектор. Подъезжает машина, выходит какой-то мужчина, я его знаю, но я его не знаю. У меня в первый раз такое. Он идет, подходит, подходит, и только когда он коснулся меня и говорит: Доченька! – Я не узнала родного отца. Видно, так организм сработал, потому что еще некоторое время я забывала слова после стресса, и мне было очень страшно, как я вернусь к профессии и буду учить слова…

Родные думали, Анна была в театре и погибла, ничего не знали о ней. Папа забрал женщину домой к родителям. Месяц женщина искала возможности уехать и параллельно искала друзей и коллег, узнавала их судьбу. Так нашла раненого в ногу коллегу, он готовил на костре у дома еду, и туда прилетел снаряд. Купила ему костыли и с ним через Россию добралась до Латвии, где вынуждена была остановиться, потому что коллеге стало хуже. Анна не бросила его, была с ним в больнице и только через три месяца смогла вернуться в Украину.

Весь этот путь с ней прошел и девятилетний кот-талисман Серж, которого не бросила. Сейчас Аня с ним живет в комнате, которую выделил театр. С головой ушла в работу и выкладывается по полной. Говорит, хочет забыть об ужасах, которых натерпелась, и жить дальше в победной Украине.

– Я знаю, что в этом году будет наша Победа. Я говорю постоянно родителям и всем, кто спрашивает, верю ли я в победу. Верю! Я знаю, что свои 35 лет летом буду праздновать в Донецке.

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