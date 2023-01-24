Ее второй дом – театр в Мариуполе, – уничтожили русские оккупанты, выгнали из собственной квартиры и хотели отправить в Ростов. Актриса Анна Нимайер больше всего хотела остаться в Украине. Прошла допросы и издевательства, но выстояла, спаслась сама, помогла раненому коллеге и не бросила своего девятилетнего кота. Он и документы – все, что удалось вынести из квартиры в Мариуполе. Новую жизнь женщина начала в Черкассах.

В шесть утра 24 февраля Анну разбудил телефонный звонок подруги: просыпайся, война началась. Анна жила в центре Мариуполя и с 2014-го, как и весь город, к взрывам, обстрелам и полетам Градов привыкла. Под ними ходили на работу. Поэтому в события, которые развивались в городе дальше, говорит, просто не могла поверить. Особенно, что русские войска сделали с театром. Из-за постоянных обстрелов месяц вынуждена была сидеть в квартире и прятаться в подвале дома. Развалины уничтоженного театра увидела уже на фото.

– У меня было ощущение, что жизнь кончилась. Это был мой главный дом.

Оккупанты не только уничтожили второй дом актеров, но и начали обстреливать дом, где жила Анна, из танка. Один подъезд выгорел дотла. Люди прятались в подвале. Анну и ее соседей выгнали из дома.

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– Они пришли в наш дом, попали через второй этаж в квартиру соседки. А мы как раз в этот момент были все в подвале. Потому что были очень сильные обстрелы, они начали обстреливать наш дом из танка, четвертый подъезд уже выгорел полностью. Я знаю, что там погибли наши соседи. Даже по подъезду и квартирам летали пули. Когда они зашли и сказали – выходите, оставляйте дом, потому что нам нужны ваши квартиры занять для позиций. Не дали даже вещи собрать.

Вместо этого людям подготовили автобусы на Ростов, рассказывает женщина. Она успела взять сумку с документами и котом. Больше всего хотела остаться в Украине и не села в автобус.

– У меня дом был на главном проспекте города – Мира. Перейти надо, они говорили, там уже “ДНР”, там “все хорошо”. Мы туда перешли, а там вообще такой был ужас. У нас был ужас, а там просто девятиэтажные дома черные, выгоревшие, груды трупов, там стояла их техника, много военных, все черное, все изуродовано, и там было совсем не хорошо. Военный говорит нам, идите, там автобус на Ростов. У меня снова истерика. Говорю, нет, я не поеду. Я останусь, потому что здесь мой дом.

Анну оккупанты оставили. Поселили у незнакомой женщины. Вечером туда пришли трое с автоматами, вспоминает женщина.

– Документы, телефон. Вы сотрудничаете с Азовом, нам сказали, вы все сдаете. Начали проверять руки, плечи. Я думала, они ищут татуировки. Нет. Они искали синяки. Как мне объяснили, это отдача от оружия, а на пальцах тоже должны быть мозоли.

На следующее утро – снова допрос. Снова проверка документов, телефона.

– Они смеялись, глядя на фото со спектаклей: “А, актриса погорелого театра, которого больше нет”. И всем было так весело. Я тогда не верила и говорила, там каменное здание, его невозможно разрушить. Зачем разрушать театр?

Спасли женщину прописка в Мариуполе, родители в Макеевке, рождение в Ташкенте и непривычная фамилия. Ничего не найдя на Анну, захватчики хотели оставить ее работать на кухне. Но, наконец, отпустили ее на окраину города, где жил директор театра. А уже оттуда ей помогли уехать подруга-актриса и папа – сначала в Макеевку.

– На следующий день я, помню, стояла во дворе, это был частный сектор. Подъезжает машина, выходит какой-то мужчина, я его знаю, но я его не знаю. У меня в первый раз такое. Он идет, подходит, подходит, и только когда он коснулся меня и говорит: Доченька! – Я не узнала родного отца. Видно, так организм сработал, потому что еще некоторое время я забывала слова после стресса, и мне было очень страшно, как я вернусь к профессии и буду учить слова…

Родные думали, Анна была в театре и погибла, ничего не знали о ней. Папа забрал женщину домой к родителям. Месяц женщина искала возможности уехать и параллельно искала друзей и коллег, узнавала их судьбу. Так нашла раненого в ногу коллегу, он готовил на костре у дома еду, и туда прилетел снаряд. Купила ему костыли и с ним через Россию добралась до Латвии, где вынуждена была остановиться, потому что коллеге стало хуже. Анна не бросила его, была с ним в больнице и только через три месяца смогла вернуться в Украину.

Весь этот путь с ней прошел и девятилетний кот-талисман Серж, которого не бросила. Сейчас Аня с ним живет в комнате, которую выделил театр. С головой ушла в работу и выкладывается по полной. Говорит, хочет забыть об ужасах, которых натерпелась, и жить дальше в победной Украине.