Утром 6 октября российские оккупанты обстреляли Запорожье, нанеся по городу семь ракетных ударов по жилым многоэтажным домам. Необдуманные и необъяснимые действия армии кровавого диктатора поражают весь мир, однако больше всего болит у украинцев за своих сограждан.

Звезды отечественного шоу-бизнеса уже отреагировали на трагедию, высказав свое сожаление.

Телеведущая Леся Никитюк обнародовала фото горящего Запорожья, лаконично написав — Боже. Артистка добавила эмодзи в виде разбитого сердца.

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Ведущий Андрей Бедняков сделал коллаж из разрушенных домов.

— Семь ракет по Запорожью. Утром, — написал он.

Модельный скаут Сергей Никитюк сделал репост картинки, где изображены руки и свеча. Также на ней слова Лины Костенко — Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра — ви.

Ведущая Маша Ефросинина подчеркнула, что это еще один теракт, совершенный РФ.

— Семь ракет по гражданским домам в Запорожье. Ночью! Много людей сейчас под руинами, — добавила Маша.

Певица Надя Дорофеева отметила, что Запорожье — большой украинский город и обратилась к американскому миллиардеру Илону Маску, который в последнее время поражает своими высказываниями насчет войны.

— Как же они зае**ли. Как тебе такое, Илон Маск?…Запорожье… Неделю назад один выбранный президент без референдума присоединил к своей стране, а сегодня (как и все время до этого) бьет на рассвете своими бомбами, — подчеркнула исполнительница.

Певица Наталья Могилевская также обнародовала фото руин дома, который еще вчера был цел.

— Запорожье. 06.10, — лаконично написала артистка.

Исполнительница Джамала также не осталась в стороне, отметив, что ее глаза полны слез.

— Россия продолжает нападать на гражданскую инфраструктуру. Запорожье сейчас, — написала она.

Певица Тина Кароль обнародовала фото последствий ракетного удара, подчеркнув, что в это время люди просто спали, однако у РФ свои планы.

Исполнительница Настя Каменских отметила, что есть раненные и погибшие.

— Центр Запорожья. Мирные дома… Это тероризм, — написала артистка.

Музыкальный продюсер Потап сказал, что РФ никогда нас не победит.

— Это святая война, за каждого невинного, за каждого, кто пострадал, за каждую забранную жизнь. Мы вас будем уничтожать на всех фронтах, — гневно написал шоумен.

Сегодня, 6 октября, 225-й день полномасштабной войны с РФ. Более семи месяцев украинцы героически защищают свои территории, противостоят врагу и дают серьезный отпор. Терпя поражения на фронте, российские оккупанты вымещают свою злость на мирном населении Украины.

Детальнее об обстреле Запорожья — читайте на Фактах ICTV.