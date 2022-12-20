В Instagram установили новый рекорд по популярности публикации — его автором оказался футболист Лионель Месси. Речь идет о подборки фото футболиста, где он держит кубок Чемпионате мира по футболу.

Так, на публикации Месси уже более 58 млн лайков, и этого количества удалось достичь за почти два дня. Стоит отметить, что это абсолютный рекорд — ранее самой популярной публикацией был снимок яйца, который смог собрать 42 млн лайков. Тогда флешмоб поддержали мировые звезды, которые также реагировали на необычное фото.

Что касается Месси, то на его страницу уже подписаны более 402 млн человек — после победы Аргентины в Чемпионате мира по футболу он явно будет затребованным спортсменом и ценным игроком в любой команде.

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— Мне столько раз это снилось, я так этого хотел, что до сих пор не могу поверить. Большое спасибо моей семье, всем, кто поддерживает меня, а также всем, кто верил в нас, — заявил Лионель в рекордной публикации.

Впрочем, команда Аргентины также смогла установить рекорд в чемпионате. Альбиселесте заработали пять пенальти в семи проведенных матчах на ЧМ, что стало рекордом для турнира. До сегодня таким не могла похвастаться ни одна сборная мира.