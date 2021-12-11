На шоу Україна має талант пришла и вокалистка Алена Чепурная. Она считает, что может украсить проект, а так же хочет личного признания.

Алена уже написала две авторские песни, в частности одну из них услышали и судьи шоу, хоть они этому и не сильно обрадовались. Интересно, что Алена даже преподает вокал.

Петь она начала после 30-ти, а до этого работала промоутером по винам и сигаретам, преподавала в колледже, колл-центре на почте, занималась сетевым бизнесом. Но потом сказала мужу, что будет занимать только тем, что ей нравится.

Мечтает записать альбом, сделать сольный концерт.

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Вокальные данные Алены не вызвали восторга у судей шоу, поэтому они и нажали три креста. Сергей Притула нажал красную кнопку первым, а потом пытался уговорить и других коллег выкрикивая: Сейчас кровь из ушей пойдет.

Когда судьи озвучивали Алене свою критику, то она была категорически с ней не согласна. Поэтому она решила еще спеть пару куплетов.

Судьи единогласно отметили, что Алене не занимать самоуверенности.