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Кристина Решетник заявила о беременности: Дети – это счастье и радость жизни

27 июля 2023, 14:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Крістіна Решетнік

Блогер Кристина Решетник заявила о беременности. Жена ведущего Григория Решетника показала трогательный снимок, где ее супруг целует ее округленный животик.

Так, новостью знаменитость поделилась в Instagram — она предстала перед фанатами в розовом облегающем платье в стиле Барби, и добавила, что это не старые снимки, если кто-то сомневается.

— Спасибо за поздравления. Мои фото в стиле Barbie наделали шума — нас поздравляли из США и Европы, моя мама тоже на всякий случай переспросила, не старые ли это фото, — рассказала Кристина.

Также Решетник ответила на вопрос фанатов о том, ждут ли они ребенка.

Решетнік

— Конечно. Ведь дети — это счастье и радость жизни, — заявила блогер.

Напомним, что сейчас у Григория и Кристины трое сыновьев, и теперь семью ждет пополнение.

Не только украинские звезды делятся снимками в ожидании малышей — Рианна показалась в откровенной фотосессии на последних месяцах беременности. Звезда также умело прорекламирована свою новую линейку бренда нижнего белья. О беременности артистки стало известно еще в феврале 2023 года — это будет ужен второй малыш артистки.

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