Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в Instagram с 500 млн подписчиков. Больше фолловеров только у официального аккаунта соцсети — 570 млн.

Сам же спортсмен подписан на более чем 500 пользователей. Стоит отметить, что свой аккаунт Криштиану ведет активно, регулярно публикуя фотографии и видео.

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На втором месте сейчас после Роналду по количеству подписчиков — аргентинский футболист Лионель Месси. За ним следит 376 млн человек.

Напомним, в 2021 году Криштиану стал первым человеком с 500 млн подписчиков в трех соцсетях — Twitter, Instagram и Facebook. В том же году он установил и другой рекорд — самый популярный пост в Instagram.

Тогда спортсмен объявил о беременности своей избранницы Жоржины Родригес, набрав более 32 млн лайков.