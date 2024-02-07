Продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский оправдал поездку артистки в Москву в 2015 году. Шоумен считает, что и тогда многие верили в быстрый конец войны.

Как Ясинский оправдал поездку Поляковой в Москву в 2015 году

Так, в недавнем интервью Ясинский поразмышлял о том, почему украинцы простили Оле Поляковой поездку в РФ после начала войны в 2015 году. Шоумен считает, что дело не только в том, как звезды ведут себя после 2022 года, но и как вели себя раньше.

К примеру, в первые годы войны с Россией многие считали, что мы очень скоро победим. Что касается Поляковой, то по словам Михаила, она принципиально не ездила в РФ с 2015 года, узнав о неэффективности санкций против России и поддержке Путина простыми россиянами.

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— Она держала в кругу украинских интересов большинство русскоязычной аудитории Украины. Оля показала, что можно быть успешным русскоязычным артистом в Украине и при этом не ехать в Москву. Здесь нет гонения из-за языка, ведь можно спокойно оставаться в своей страны. Тогда было лучше, чтобы наши украинцы слушали своих на русском языке, чем россиян, — подытожил Ясинский.

Напомним, что сама артиста на фоне войны активно критикует российских коллег. Недавно Полякова высмеяла “голую” вечеринку Ивлеевой, на которой были певцы и другие знаменитости из РФ. Кремль наказал участников мероприятия, от чего ситуация становится только смешнее.