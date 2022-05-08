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Каждая мама — ангел-хранитель: Алина Паш выпустила видео на песню Колискова

8 мая 2022, 13:53
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Аліна Паш

В честь Дня матери украинская певица Алина Паш представила mood video на песню Колискова.

Артистка отметила, что в этом году праздник еще глубже пронизывает своей важностью, ведь он пришелся на День памяти и примирения.

— Последние 74 дня каждая мама Украины является не просто кормилицей и воспитательницей, каждая мама – ангел-хранитель для своего ребенка, как и когда-то во время Второй Мировой. Все те женщины, которые остались в родных домах и спасают своих малышей где-то в Европе, имеют неописуемую отвагу и мужество. А те мамы, которые делят свой кровный долг с государственным и вместе с папами, братьями и сестрами отстаивают наши границы, заслуживают уважения каждый миг своей жизни, — прокомментировала певица.

Алина Паш добавила, что мама — это тот человек, который успокоит, объяснит происходящее, расскажет как спасать свою жизнь, как готовить еду, как справляться с тревожными снами и как не потерять в сердце любовь.

Также артистка поздравила свою маму с праздником и поблагодарила ее за жизнь. Как другие украинские звезды поздравляли с Днем матери самого дорогого человека – читайте в нашем материале.

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Теги
Алина Паш, День матері
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