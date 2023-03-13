Казак может быть настоящим артистом — это доказал колоритный Казак Сиромаха. Он живет в поселении и преподает казацкие виды боевых искусств.

Об особенностях казацкой жизни, принципах воспитания детей, службе на передовой и культурном фронте Казак Сиромаха рассказал Фактам.Life.

— С чего началась ваша история? Почему вы стали Казаком?

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— Прежде всего есть душа в теле человека. К тому, чтобы стать Казаком, я пришел со временем — в совершенстве изучал язык, традиции, культуру, получил разрешение носить чуб и научился владеть саблей и ездить верхом. Но этого мало, должна быть душа. Когда душа рождается казацкой, то генетический код рано или поздно даст о себе знать.

— Вас часто называют актером и упрекают, что Казак — это ваш сценический образ. Как реагируете?

— Ну, пусть пообщаются со мной, пусть увидят мою жизнь, поймут мой кодекс, по которому я живу. Не думаю, что с этим могут жить актеры. Люди не знают меня, никогда со мной не общались, они не знают моих молитв и не были в моих сапогах, поэтому меня знает Отец Вышний, мои Казаки из Сечи, моя жена, команда. Моя душа открыта, заходите в гости, познакомимся.

— Как люди воспринимают вас в повседневной жизни? Вы же всегда в казацкой одежде?

— Знаете, каждого человека можно ощутить по его энергетике, как бы он не хотел спрятать или показать свою силу в любом наряде, если человек слабый — это чувствуется , если сильный — тоже.

Мне не нужно надевать вышиванку каждый день, чтобы люди почувствовали мою силу. Она всегда со мной в любом состоянии, в любом наряде.

— Как живет казацкая семья? Есть какие-то традиции?

— Я живу по казацким традициям уже 15 лет. Я просыпаюсь до восхода солнца, провожу свои обряды каждый день, общаюсь с Батьком Вишним и оберегаю свою семью.

— У вас трое детей. Где они живут сейчас? Как воспитываете их?

— Я воспитываю детей по казацким традициям: честь, достоинство, любовь — три основы, на которых должен расти и иметь в своей душе каждый человек здесь и сейчас.

Мои дети ходят в школу, но они о казачестве знают больше, чем некоторые историки, которые пропагандируют советскую модель казачества.

— Вы служили в АТО. Расскажите больше об этом времени. Почему решили сменить службу на культурный фронт?

— Я служил в 2014 году в добровольческом подразделении Січеслав, пошел добровольцем сразу, как началась война в Украине, а она началась 9 лет назад. Но на все Воля Божья, если Бог скажет брать оружие — возьму снова, это для меня не вопрос. Я был на передовой, сейчас помогаю нашим воинам молитвами, музыкой, советом, заряжаю их.

Думаю, что это не я выбрал культурный фронт, так сложились обстоятельства. Когда началась война, я сразу позвонил друзьям и мы стали волонтерами в организации Їжа життя, обеспечили едой тысячи наших бойцов. Дальше уже начался культурный фронт, где стараемся убить российскую культуру на нашем теле, потому что она еще паразитирует.

— Сейчас вы посещаете горячие точки как артист. Что чувствуете, когда приезжаете к бойцам?

— Чувствую гордость и силу, чувствую энергетику, которая может победить все. Чувствую достоинство и любовь к своей матери земле.

Каждый украинец сейчас — казак, я чувствую это по энергетике, такого не было раньше. Я занимаюсь этим давно и могу сказать, что наша нация проснулась.

— Россия начала войну в 2014 году. Почему некоторым артистам понадобилось 8 лет, чтобы отказаться от концертов в стране-агрессоре и “вспомнить” украинский язык?

— На это повлияла сила, видите, кто даже на украинском языке не разговаривал, теперь на нем поет. Но это вот такие люди, всегда есть выбор, хочешь ли ты денег или культуры. Все годы украинская культура не приносила больших средств, а наши музыканты были кобзарями и мамаями. Такова наша судьба, но из-за того, что нация проснулась, культура начала дышать заново.

Но что же эти артисты сейчас? Посмотрите как они смешно выглядят, не знаю, простит ли родная культура их за то, что они ее убивали все 30 лет независимости.

— Чего интересного ожидать от Казака Сиромахи в ближайшее время?

— Казак Сиромаха сейчас кобзарюет, я приехал с фронта и теперь хочу собрать средства, чтобы купить ребятам то, чего им не хватает, поэтому приоритет сейчас на этом. Но новые Казацкие басни и песни также будут, все как даст Господь. Поэтому берем и делаем!