На шоу Україна має талант пришли солнечные дети Маша и Ваня из Винницы. Им по 15 лет, ребята родились с синдромом Дауна. У Маши и Вани много увлечений и хобби, но основное — это танцы.

Родители детей всеми способами пытаюсь правильно их социализировать. Маша и Ваня занимаются разными хобби, ходят в обычную школу.

Их тренер Алина очень довольна детками, говорит, они очень старательные. В августе они представляли Украину на Чемпионате Мира в Австрии. Маша также танцует восточные танцы, она двухразовая чемпионка Европы.

Это единственная пара в Украине с синдромом Дауна, которая занимается профессионально бальными танцами. Они танцуют вместе уже четыре года.

Судей сильно умилил выступление Маши и Вани, которые станцевали самбу.

– Мне понравилось, что вы держали ритм. Мне нравится, что вы улыбались, а также держали нужное настроение для самбы, — отметил Евгений Кот.

Затем Евгений вышел к Маше и Ване на сцену, чтобы вместе потанцевать.

Пара получила четыре Да от судей.