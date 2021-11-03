Американский актер Алек Болдуин, который случайно застрелил оператора во время съемок, опубликовал в Instagram сообщения от дизайнера костюмов вестерна Тересы Дэвис. Участница съемочной команды опровергла слухи о плохих условиях работы.

Актер опубликовал длинное сообщение с помощью 7 публикаций в Instagram.

— Я работала над этим фильмом. Вокруг истории появились слухи, что съемочная команда работала сверхурочно в опасных условиях, но это неправда. Мы никогда не работали больше 12 часов в день, и та злополучная рабочая смена не стала исключением, — заявила Тереса.

Члены съемочной группы начали говорить о плохих условиях на съемочной площадке после инцидента.

В сообщении женщины также указывается, что команде выделили номера в отелях, но они не устроили некоторых участников в плане комфорта, а не безопасности.

Дэвис также прокомментировала сообщение о том, что 24-летняя оружейница Ханна Гутьеррес-Рид была неопытной. Тереза отметила, что у Ханны была надлежащая квалификация для работы на съемочной площадке.

— Оружейник учился у известного мастера и несколько месяцев назад занимал ту же должность в том же фильме. Была ли она самым опытным человеком? Нет. Была ли ее квалификация типичной для начинающего в это профессии? Да, — написала она.

Дэвис также добавила, что злится на Дэйва Холла, помощника режиссера, который вручил Болдуину пистолет, но обвинений в игнорировании безопасности от нее не поступало.

Напомним, 22 октября стало известно, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соуза во время съемок фильма Ржавчина.

Оружие хоть и настоящее, но его должны были зарядить холостыми патронами. Ранее коллега Галины Хатчинс обвинил продюсеров ленты в халатности, якобы те наняли не профессионалов. Он заявил, что на съемочной площадке за оружие отвечала 24-летняя девушка.