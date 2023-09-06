Победительница Миссис Мира 2023 из Украины Ирина Бессмертная попала в скандал. На конкурсе красоты в Майами (США) она держалась за руки с россиянкой.

Так, в конкурсе участвовало сотни претенденток, в пятерку лучших попала уроженка Херсона и две россиянки, одну из которых — Анастасию Машкину — Бессмертная держала за руки во время объявления результатов.

Стоит отметить, что Ирина на Миссис Мира 2023 представляла не Украину, а США, однако позиционировала себя именно как украинка, а также демонстрировала наш государственный флаг.

Очевидно, что Бессмертная уже давно живет в США, но упоминать родную страну не забывает.

— Главная корона наша! Я невероятна горда быть украинкой, представляющей США на мировом уровне и завоевать главную корону! Очень символично — в День флага Украины и в канун Дня Независимости! В самый решающий момент я смотрела на развивающиеся украинские флаги в первых рядах — это грело мое сердце и давало поддержку! Несмотря на то, где ты оказался, важно не забывать кто ты и с чего начался твой путь, — написала она в Instagram.

Несмотря на это, позиция Ирины оказывается двоякой, ведь судя по всему корона и картинка для нее важнее, нежели честь. Рукопожатие между нашими странами просто недопустимо, и хорошо, что это понимают многие.

Так, например, в конце июля фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке на чемпионате мира. Спортсменка четко очертила свою позицию и не побоялась дисквалификации.

К слову, после судьи не позволили Харлан выйти на поединок против болгарской фехтовальщицы Йоаны Илиевой, однако свою честь и честь своей страны Ольга ясно обозначила.

Фото: Ирина Бессмертная