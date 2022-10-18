Стриминговая платформа Netflix назвала дату выхода 5 сезона сериала Корона. Сезон расскажет о короткой жизни принцессы Дианы, и еще до выхода вызвал бурные эмоции у общества.

Так, выход 5 сезона Короны запланирован на 9 ноября. Помимо озвученной даты премьеры, Netflix также представил новые постеры с ключевыми героями нового сезона, включая принцессу Диану. Тизер проекта показали на ивенте Netflix, и его можно посмотреть в видео ниже с 20:15.

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Совсем недавно Netflix также опубликовал первые кадры из сериала, которые раскроют частичку событий из пятого сезона. На некоторых фото можно заметить принцессу Диану на яхте, а также королеву Великобритании Елизавету II.

И хотя до выхода сериала осталось больше трех недель, вокруг проекта уже крутятся несколько скандалов, и все из-за событий в жизни королевской семьи.

Так, ранее сериал Корона критиковали за съемки на фоне недавней смерти Елизаветы II. Создателей обвинили в бесчувственности, но на этом проблемы не закончились.

Совсем недавно стало известно, что режиссеры Короны хотят снять последние дни и часы жизни принцессы Дианы, которая погибла в ДТП в Париже в 1997 году. После критики со стороны общества в Netflix отреагировали на общий настрой фанатов, и заявили, что сам момент ДТП показывать в сериале не будут.