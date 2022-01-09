Герцогиня Кембриджская Кэтрин Миддлтон 9 января отмечает свое 40-летие.

Многие ее знают как супругу принца Уильяма — одного из главных претендентов на британский престол.

Однако не этим Кейт Миддлтон покорила сердца миллионов. Она активно занимается благотворительностью, с честью придерживается всех протоколов и всегда остается близка людям. Кейт любит одеваться в бюджетные бренды и встречаться с разными группами населения.

Хотя все еще остается ряд малоизвестных фактов из ее жизни, в частности, до того как она получила титул. Кстати, получила она его после свадьбы с Уильямом 29 апреля 2011 года. Их свадьба была одной из самых громких в этом тысячелетии — за ней наблюдал чуть ли не весь мир, где есть ТВ и интернет. А платье Кейт стало флагманом свадебной моды на 10 лет вперед.

Интересные факты из жизни Кейт Миддлтон

Семья Миддлтон

Многие любят представлять Кейт как современную Золушку. Но это совсем не так. Ее семья достаточно состоятельная, так как имеет свой бизнес. Более того, ее семья походит из богатого рода. Предок Миддлтонов — успешный предприниматель Фрэнсис Лаптон, который оставил потомкам значительное состояние.

До замужества Кейт жила обычной жизнью: ездила на учебу в Италию (она год провела во Флоренции), помогала родителям с бизнесом, а также работала ассистенткой байера в лондонском бутике Jigsaw.

Отношения с Уильямом

Пара очень долго пребывала в отношениях. За это Кейт даже получила в народе прозвище Waity Katie — ожидающая Кэти. Они познакомились в колледже Сент Эндрюс в 2003 году, и год спустя стали парой. В 2007 году пара рассталась. Якобы принц Уильям не был готов к браку, а его отец принц Чарльз не хотел, чтобы тот рано женился. Однако спустя несколько месяцев пара возобновила отношения.

В 2010 году Уильям сделал предложение Кейт. Он преподнес ей обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое принадлежало принцессе Диане.

В 2011 году пара сыграла свадьбу. Однако, чтобы рассказать о ней, нужно писать отдельную статью. Но вот вам несколько фактов. Только на YouTube ее посмотрели 72 млн. Кроме того, трансляция была на ТВ. На свадьбу пригласили 1 900 гостей, а чтобы привезти торт, понадобились 40 коробок и даже разобрать часть дверного прохода во дворце. Автором подвенечного платья Кейт Миддлтон стала дизайнер Сара Бертон, которая возглавляет модный дом Alexander McQueen. Дизайн платья сразу стал бестселлером.

После свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон получили титулы герцога и герцогини Кембриджских. Кейт также носит титулы графиня Стратерн и баронесса Каррикфергюс.

В браке у пары родились трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлота и принц Луи.

Увлечения Кейт

Кейт с детства любит спорт, в частности теннис. Она долгое время занималась этим видом спорта и все еще любит выйти на корт. Также Кейт — частый гость на Уимблдоне.

Кроме того, она любит фотографировать. Так, снимки Джорджа и Шарлотты, сделанные Кейт, принесли королевской семье несколько миллионов фунтов.

Эффект Кейт

Все началось с платья, которое Кейт Миддлтон выбрала для вечера, когда Уильям сделал ей предложение. Идентичные платья раскупили просто в миг. Герцогиня часто выбирает для выхода в свет бюджетные варианты нарядов, которые может повторить любая модница. Но сложность в том, что их сходу раскупают. Маркетплейсы уже не один раз отмечали такой эффект.

Мы собрали пять образов Кейт Миддлотон, которые можно с легкостью повторить. Выбирайте, какой понравился вам больше всего.