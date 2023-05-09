Loreen из Швеции выступила на сцене Евровидения 2023 с песней Tattoo. В сети обсуждают выступление певицы, которой букмекеры с первых дней пророчат победу на конкурсе.
Мнения поклонников разделились: кто-то снова видит Loreen победительницей Евровидения, а кто-то не верит, что она сможет повторить успех 2012 года.
- Это тупо Мика Ньютон “В плену”!
- Плагиат.
- Напоминает ее прошлую песню.
- Лорин дарит эмоции Бейонсе, нравится!
- Это Loreen! Королева Евровидения. Песня имеет сильные вибрации эйфории. Понятно, почему она — фаворит.
- Не такая мощная песня, как Euphoria. Так грустно.
- Швеция была хороша! Голос Loreen был такой красивый!
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Напомним, для Loreen это уже не первое Евровидение. Певица одержала победу для Швеции в 2012 году с песней Euphoria. Трек до сих пор остается одним из самых популярных хитов за всю историю Евровидения.
Интересно, что и в этот, и в прошлый раз певица выходит на сцену одна, не отягощая номер балетом или лишними декорациями.