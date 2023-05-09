Loreen из Швеции выступила на сцене Евровидения 2023 с песней Tattoo. В сети обсуждают выступление певицы, которой букмекеры с первых дней пророчат победу на конкурсе.

Мнения поклонников разделились: кто-то снова видит Loreen победительницей Евровидения, а кто-то не верит, что она сможет повторить успех 2012 года.

Это тупо Мика Ньютон “В плену”!

Плагиат.

Напоминает ее прошлую песню.

Лорин дарит эмоции Бейонсе, нравится!

Это Loreen! Королева Евровидения. Песня имеет сильные вибрации эйфории. Понятно, почему она — фаворит.

Не такая мощная песня, как Euphoria. Так грустно.

Швеция была хороша! Голос Loreen был такой красивый!

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Напомним, для Loreen это уже не первое Евровидение. Певица одержала победу для Швеции в 2012 году с песней Euphoria. Трек до сих пор остается одним из самых популярных хитов за всю историю Евровидения.

Интересно, что и в этот, и в прошлый раз певица выходит на сцену одна, не отягощая номер балетом или лишними декорациями.

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