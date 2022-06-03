Королева Великобритании Елизавета II пропустит торжественные мероприятия в честь празднования платинового юбилея, которые запланированы на субботу, 4 июня.

Об этом сообщили в Букингемском дворце. Следует отметить, что королева уже второй раз пропускает мероприятия, посвященные ее 70-летию со дня начала правления.

В пятницу, 3 июня, она отказалась от участия в службе благодарности в соборе Святого Павла. Причиной стало то, что королева испытала определенный дискомфорт во время мероприятий в первый день празднования.

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— Учитывая поездку и активность, необходимые для участия, Ее Величество с большим нежеланием пришла к выводу, что она не будет присутствовать, — говорится в заявлении Дворца.

В последние месяцы у Елизаветы II возникли проблемы с передвижением, из-за чего она должна пользоваться тростью и отказываться от участия во многих публичных мероприятиях.

Празднование в честь платинового юбилея также пропускает ее средний сын принц Эндрю. Накануне его тест на коронавирус показал положительный результат.

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Ранее мы писали, что к торжественным мероприятиям присоединились принц Гарри и Меган Маркл. Впервые за два года они появилась на публике вместе с другими членами королевской семьи.

Супруги приехали из Калифорнии. Их сфотографировали на службе благодарности в соборе Святого Павла в Лондоне.