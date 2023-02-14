Компания Netflix выпустила трейлер и раскрыла дату выхода сериала Королева Шарлотта: История Бриджертонов. Это сиквел оригинального историко-драматического проекта, который очень полюбился миллионам фанатов.

Новый сериал расскажет о приходе Шарлотты к власти и ее монументальном браке с королем Джорджем. Трейлер предлагает зрителям заглянуть в историю, из которой все началось.

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Как и в первых двух сезонах флагманского сериала о Бриджертонах, сериал рассказывает о молодой паре в первые дни их знакомства и брака. Однако, в отличие от братьев и сестер, Шарлотта испытывает гораздо большее давление на свои плечи, как это часто бывает в благородных семьях.

Примечательно, что продюсером и сценаристом стала Шона Раймс, которая также создавала оригинальный сериал Бриджертоны.

Премьера сериала Netflix Королева Шарлотта: история Бриджертонов состоится 4 мая этого года.

Что касается продолжения оригинального проекта, то сроки выхода третьего сезона пока неизвестен. Пока известно, что в центре внимания третьего сезона будет роман между Колином Бриджертоном и Пенелопой Фезерингтон. Скорее всего, это случится во второй половине этого года, так как Netflix не хочет создавать конкуренцию между собственными двумя проектами.