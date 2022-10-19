Певица Оля Полякова возмутилась тем, что россиянка украла ее песню и высмеяла неудачную пародию.

Так, в сети появилось видео, на котором одна из гостей российского токшоу исполнила Королеву ночи. Другие гости в это время танцевали. Кроме того, было и музыкальное сопровождение, помимо минуса самой композиции, неизвестной исполнительнице подыгрывал мужчина на баяне.

Полякова увидела видео и обнародовала гневную Instagram-stories.

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— Королева, которую заслужила рашка! Какие они жалкие воры, ничего своего, — отметила Оля.

Позже ее публикацию удалила соцсеть из-за множество жалоб, что также возмутило украинскую певицу.

— Это как? Что с Instagram? На чьей они стороне? Это моя украденная какой-то русской теткой песня! Зачем они все удаляют? Нашу войну? Нашу правду, наши открытия их преступлений? Позор! — высказалась Полякова.

Стоит отметить, граждане страны-агрессора правда неравнодушны к украинской культуре. Так, например, в Крыму неизвестные исполнительницы перевели на русский язык песню украинской исполнительницы Златы Огневич — Зозуля.

Сама артистка тогда сказала, что это исконно русская забава — воровать и выдавать за свое.