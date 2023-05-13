В финале Евровидения 2023 выступила представительница Норвегии Алессандра Меле. Певица вышла на сцену под номером 20, исполнив песню Queen of kings.

Алессандра Меле захватила публику ритмичным номером с балетом и спецэффектами.

На сцене Евровидения певица появилась в бархатном темно-зеленом боди с золотыми вставками, которые напоминают доспехи.

Как рассказывала сама Алессандра Меле, ее композиция Queen of kings демонстрирует силу женщин, а также силу всех людей, о том, как важно чувствовать себя.

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Песня рассказывает о том, как женщине решиться быть собой и стать сильнее после тяжелых периодов жизни.

Согласно прогнозам букмекеров, представительница Норвегии может войти в пятерку лидеров Евровидения 2023. Победу пророчат исполнительнице Loreen из Швеции.