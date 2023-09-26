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Фото Персоны

Копия папы: Юлия Санина поделилась редкими фото с родителями

26 сентября 2023, 14:22
Валентина Чорна редактор ленты
Юлія Саніна

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина показала своих родителей.

На личной странице в Instagram артистка обнародовала фото, на котором позирует вместе с мамой и папой. Также Юлия поделилась романтической фотографией родителей.

— Фотографируйте больше своих самых родных. Это единственная возможность остановить время. Наша память – достаточно хрупкий инструмент, чтобы возлагать на нее все надежды, — подписала фото певица.

Юлия отметила, что после полномасштабного вторжения люди стали чаще фотографироваться и делать больше романтических, семейных снимков.

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— Такие теплые моменты, которые становятся нам опорой, хочется запомнить на всю жизнь, — добавила певица.

Заметим, что Юлия крайне редко публикует фото со своими родными. В комментариях многие поклонники артистки написали, что она очень похоже на папу.

  • Юля, вы так похожи на отца.
  • Вы — копия папы.
  • Очень красиво и нежно! Спасибо родителям за такую дочь.
  • Замечательное фото, Юля, вы папина дочка.
  • Сынок ваш на бабушку похож, а вы на папу очень.
  • Сразу видно, что улыбка папина.
  • Вы все такие красивые! И Вы, Юля, очень похожи на родителей, — пишут пользователи под постом Юлии.
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Фото: Юлия Санина

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