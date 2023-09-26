Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина показала своих родителей.

На личной странице в Instagram артистка обнародовала фото, на котором позирует вместе с мамой и папой. Также Юлия поделилась романтической фотографией родителей.

— Фотографируйте больше своих самых родных. Это единственная возможность остановить время. Наша память – достаточно хрупкий инструмент, чтобы возлагать на нее все надежды, — подписала фото певица.

Юлия отметила, что после полномасштабного вторжения люди стали чаще фотографироваться и делать больше романтических, семейных снимков.

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— Такие теплые моменты, которые становятся нам опорой, хочется запомнить на всю жизнь, — добавила певица.

Заметим, что Юлия крайне редко публикует фото со своими родными. В комментариях многие поклонники артистки написали, что она очень похоже на папу.

Юля, вы так похожи на отца.

Вы — копия папы.

Очень красиво и нежно! Спасибо родителям за такую дочь.

Замечательное фото, Юля, вы папина дочка.

Сынок ваш на бабушку похож, а вы на папу очень.

Сразу видно, что улыбка папина.

Вы все такие красивые! И Вы, Юля, очень похожи на родителей, — пишут пользователи под постом Юлии.

Фото: Юлия Санина