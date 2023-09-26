Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина показала своих родителей.
На личной странице в Instagram артистка обнародовала фото, на котором позирует вместе с мамой и папой. Также Юлия поделилась романтической фотографией родителей.
— Фотографируйте больше своих самых родных. Это единственная возможность остановить время. Наша память – достаточно хрупкий инструмент, чтобы возлагать на нее все надежды, — подписала фото певица.
Юлия отметила, что после полномасштабного вторжения люди стали чаще фотографироваться и делать больше романтических, семейных снимков.
— Такие теплые моменты, которые становятся нам опорой, хочется запомнить на всю жизнь, — добавила певица.
Заметим, что Юлия крайне редко публикует фото со своими родными. В комментариях многие поклонники артистки написали, что она очень похоже на папу.
- Юля, вы так похожи на отца.
- Вы — копия папы.
- Очень красиво и нежно! Спасибо родителям за такую дочь.
- Замечательное фото, Юля, вы папина дочка.
- Сынок ваш на бабушку похож, а вы на папу очень.
- Сразу видно, что улыбка папина.
- Вы все такие красивые! И Вы, Юля, очень похожи на родителей, — пишут пользователи под постом Юлии.
Фото: Юлия Санина