Телеканал ICTV2 возобновил съемки популярного сериала Коп из прошлого. Третий сезон начали снимать еще в феврале 2022 года, но из-за полномасштабной войны остановили.

Коп из прошлого — первый сериал, который снимают на киностудии Victoria Film Studios после года войны. В прошлом году одно из зданий студии было повреждено вражеской ракетой.

— Возобновление съемок сериала в непростых военных условиях сегодняшнего дня — это символ украинской несокрушимости, решимости и веры в будущее и победу. Наша способность продолжать работу и создавать высококачественный контент даже под постоянными вызовами и опасностями подчеркивает нашу уверенность, что будущее принадлежит нам и вместе мы достигнем победы, — говорит генеральный продюсер сериального направления канала ICTV2 Ирина Храновская.

В ироническом детективе Коп из прошлого главного героя, капитана Олега Долина, играет известный актер Дмитрий Суржиков. По сюжету, очнувшись от комы, капитан Долин сразу сталкивается с незнакомым новым миром и решает восстановиться в полицейском участке, где когда-то работал.

Во втором сезоне напарником Долину назначают молодого, интеллигентного лейтенанта полиции Андрея Сыроеда (Павел Текучев). Из-за разных подходов к работе сотрудничество мужчин не всегда будет легким. В то же время трудности не помешают им создать непредсказуемый тандем, который борется с преступностью и раскрывает уголовные дела.

Дату премьеры второго и третьего сезонов Коп из прошлого телеканал пока держит в секрете.