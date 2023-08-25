Констатировал очевидное: Ларс фон Триер прокомментировал попытку заступиться за россиян

Датский режиссер Ларс фон Триер ответил на скандал, который возник после попыток заступиться за россиян на фоне передачи F-16 Украине. Так, деятель культуры заявил, что он поддерживает нашу страну — об этом он сказал после волны хейта в сети.

Своими мыслями он поделился в Instagram. Чтобы режиссеру больше поверили, он изобразил из себя жертву.

— Конечно, я всем сердцем поддерживаю Украину! Я просто констатировал очевидное: все жизни в этом мире имеют значение! Забытая фраза, кажется, из тех времен, когда пацифизм был добродетелью! С любовью, Ларс, — заявил Триер.

Ожидаемо, под своими последними публикациями в Instagram он закрыл комментарии. Стоит отметить, что нет ни слова о том, что он осознал ошибку — похоже он хочет усидеть сразу на двух стульях.

Напомним, что скандал начался с критики союзников Украины касательно вопроса передачи истребителей F-16 нашим защитникам. Ларс заявил, что жизни россиян также важны, обратившись к Зеленскому, Путину и премьер-министру Дании.

— Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен, которая позировала в одном из самых страшных машин для убийств: Жизни русских тоже имеют значение! — заявил режиссер.

Впрочем, не только зарубежные деятели искусства попадают в скандалы — на днях Олег Скрипка столкнулся с хейтом за выступление в Черногории с россиянами. Артист ответил, что это все информационная атака.