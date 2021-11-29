Коноплянка, Сердючка и Позитив: вышел трейлер фильма Большая прогулка

Создатели опубликовали новый трейлер фильма Большая прогулка, главные роли в котором сыграли Елена Кравец и Юрий Ткач.

Семейство местных бизнесменов Наливайченко подготовилось к отдыху на природе. Их семья олицетворение колоритного веселья. Глава семейства Толя (Юрий Ткач) готовится развлекаться с надувным колесом, Рая (Ирина Гатун) тоже никак не может усидеть на месте, она изо всех сил пытается не сводить глаз с детей — юной модницы Марьяны (Вероника Лукьяненко) и дебошира Дениски (Алекс Березовский).

Однако их идиллию могут испортить Драгомановы, выбравшиеся на отдых на ту же поляну. Их семейство значительно отличается, ведь Таня (Елена Кравец) – сдержанная преподавательница истории искусств, Евгений (Андрей Исаенко) – дирижер, их дети Лиза (Марго Крупина-Биньковская) – юная эко-активистка и Ярослав (Илья Паладин) – футбольный фанат.

И это еще не все. Также рядом решил отдохнуть местный коррупционер Степан Хомяк (Михаил Жонин) со своим помощником Геной (Алексей Завгородный). А вот эти двое без проделок точно не смогут.

Кроме того, с яркими камео в фильме появятся голкипер Андрей Пятов и футболист Евгений Коноплянка.

Еще одним ярким персонажем будет Верка Сердючка вместе со своей мамой.

Фильм Большая прогулка выйдет на большие экраны 24 февраля 2022 года.