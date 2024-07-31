Российский певец-путинист Иракли не сможет попасть в Латвию, ведь ему запретили въезд в страну. Такое решение приняли в Министерстве иностранных дел Республики.

Иракли не выступит в Латвии с концертом

На своей странице в соцсети X (ранее Twitter) глава латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже выразила однозначную позицию правительства относительно присутствия сторонника путинского режима в стране.

— Я решила внести Ираклия Пирцхалаву в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики (persona non grata), и запретить ему въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции, — говорится в публикации министра.

Путинист уже прокомментировал росСМИ этот запрет, пытаясь манипулировать европейскими ценностями и притворно удивляясь реакции МИД Латвии.

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— Я разве о политике что-то пою в своих песнях? Или говорю? Я абсолютно удивлен! И это ваша европейская свобода и толерантность? Почему мы должны быть толерантными только к ЛГБТ? А к артистам, которые работают и в России, и в Грузии, и в других странах мира? Чего они боятся, вот вопрос. К чему я могу призывать: к революции, свергнуть правительство Латвии? Это же смешно! — выдал Пирцхалава.

К слову, в конце прошлого года ему так же запретили въезд в Молдову. Тогда он заявил, что все это политика, а не желание его поклонников.

В родной Грузии певца тоже часто критикуют за пророссийскую позицию, в частности за продажу недвижимости гражданам страны-агрессора и за то, что включает российские песни в своем ресторане.

Фото: Иракли