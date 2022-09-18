Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Концерт Тины Кароль в метро: онлайн-трансляция

18 сентября 2022, 08:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Концерт Тины Кароль в метро: онлайн-трансляция

Сегодня, 18 сентября, в эфире телемарафона Единые новости состоится концерт певицы Тины Кароль.

Артистка спустилась на киевскую станцию метро Майдан Независимости, чтобы выступить перед военными и их родственниками, а также поддержать и зарядить энергией тех, кому это необходимо.

Выступление исполнительницы можно посмотреть на телеканалах, которые транслируют телемарафон и на YouTube-канале Фактов ICTV. Концерт состоится в 21:00.

Сейчас смотрят

Концерт Тины Кароль в метро Киева (онлайн-трансляция)

Ранее мы писали, что на сольном концерте Тины Кароль военный сделал предложение своей возлюбленной со сцены. Сама певица не смогла сдержать слез, а весь зал аплодировал новой семье.

Украинский защитник стал на колено перед девушкой и попросил ее руки и сердца. Возлюбленная согласилась.

Читайте также:
Тина КарольВ пустыне с украинским вездеходом: Тина Кароль выпустила клип Вільні. Нескорені

Теги
Концерт Онлайн трансляція Тина Кароль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь