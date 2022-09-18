Сегодня, 18 сентября, в эфире телемарафона Единые новости состоится концерт певицы Тины Кароль.

Артистка спустилась на киевскую станцию метро Майдан Независимости, чтобы выступить перед военными и их родственниками, а также поддержать и зарядить энергией тех, кому это необходимо.

Выступление исполнительницы можно посмотреть на телеканалах, которые транслируют телемарафон и на YouTube-канале Фактов ICTV. Концерт состоится в 21:00.

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Концерт Тины Кароль в метро Киева (онлайн-трансляция)

Ранее мы писали, что на сольном концерте Тины Кароль военный сделал предложение своей возлюбленной со сцены. Сама певица не смогла сдержать слез, а весь зал аплодировал новой семье.

Украинский защитник стал на колено перед девушкой и попросил ее руки и сердца. Возлюбленная согласилась.