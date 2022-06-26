Украинская певица Наталия Могилевская в эфире информационного телемарафона Єдині новини примет участие в интервью и даст музыкальный концерт.

Уже в 21.00 зрители смогут узнать больше о Могилевской, ее отношению к множеству вопросов, а также насладиться концертом певицы на YouTube-канале Фактов ICTV.

Концерт Наталии Могилевской и интервью (онлайн-трансляция)

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Во время концерта Наталия наверняка исполнит как старые хиты, так и новые, посвященные войне в Украине. В конце мая певица презентовала клип на свою новую песню Я вдома (Діва Марія). Ролик был снят в центре Киева, а также в Буче, Ирпене и Бородянке.

В конце мая Могилевская заинтриговала фанатов своим возлюбленным. Правда, никаких подробностей об избраннике Наталия не рассказала, но заявила, что он все время находится рядом с ней. Певица считает, что в условиях войны истории любви неуместны, поэтому узнать всю правду об отношениях общество узнает только после окончания войны.