Реальные истории от переживающих оккупацию украинцев стали основой для 8 видео о героических городах войны – Мариуполь, Новая Каховка, Донецк, Мелитополь, Севастополь, Симферополь, Бердянск и Лисичанск. Проект получил печальное название Сообщения из оккупации.

С 2014 года российская армия оккупировала столько украинских земель, что общая площадь превышает вместе взятые территории Венгрии и Болгарии — об этом свидетельствуют данные Deep State. Первое, что происходит после оккупации – теряется связь с территориями свободной Украины. Там отключают украинское телевидение, исчезает мобильное покрытие. А люди, даже имеющие связь, часто боятся показывать свое лицо и говорить открыто, поскольку не чувствуют себя в безопасности.

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Однако временно оккупированные территории – это Украина, и об этом говорится в проекте Starlight Media. Ролики подготовлены в рамках глобальной медиа-кампании Жизнь в оккупации, призванной создать коммуникационный мост между всеми жителями Украины.

В серии социальных роликов Сообщение по оккупации проиллюстрировали реальные взгляды жителей оккупированных Востока, Юга Украины и Крыма. Важной целью является оказать информационную поддержку жителям этих территорий, а еще выразить благодарность и поддержку жителям свободной Украины. Показать, что их ждут дома и борются за их свободу.

— Работая на информационном фронте, мы общаемся с жителями временно оккупированных территорий. К сожалению, связь удается поддерживать в основном через персональные контакты. На людей там давит российская пропаганда, им все время врут, что Украина их забыла, бросила, об их проблемах не говорят. Это откровенная ложь! Проект призван предоставить голос жителям временно оккупированных территорий в общенациональном масштабе, – говорит продюсер ICTV Татьяна Гребеник.

Дополнительно к видео авторы проекта разработали карточки-инструкции по основным правилам жизни и безопасности на временно оккупированных территориях. Вскоре они появятся на страницах в соцсетях телеканала ICTV. А также на сайтах Факты ICTV и Вікна СТБ.

Ролики транслируют в эфире национального марафона и телеканалах ICTV2, СТБ и Новый канал.