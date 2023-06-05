Бывший муж предательницы Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу признался в любви к Украине и передал подарок нашим защитникам. В отличие от своей бывшей он любит нашу страну и доказывает это не только на словах.

Так, на своей свадьбе в Конча-Заспе с киевской визажисткой Лилией бизнесмен произнес тост за Украину, в которой продолжает заниматься предпринимательской деятельностью в условиях войны.

— Любим Украину и будем любить. На русском общаемся, но с украинской душой, — заявил бывший Ани Лорак.

В добавок к своим словам он также преподнес подарок нашим защитникам — передал боеприпасы ВСУ, на которых написано Мурат Налчаджиоглу, за Україну. Снимком бизнесмен поделился в Instagram.

Как известно, Мурат — гражданин Турции, но активно поддерживает Украину в отличие от бывшей. Ранее Лорак обвинила Украину в переезде в РФ. Ее якобы хотели использовать украинские политические деятели. Впрочем, теперь она называет войну в родной стране конфликтом.

Предательница не нужна даже в России — ее концерты отменяются, из-за чего она вынуждена ездить на заработки в другие страны.