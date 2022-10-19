Участница романтического реалити Холостяк 11, воздушная гимнастка Елизавета Крутикова беременна.
Радостной новостью спортсменка поделилась в своем Instagram, обнародовав фото и трогательное видео. В ролике Крутикова сообщает возлюбленному Константину о том, что они скоро станут родителями. Мужчина не смог сдержать слез и заплакал, крепко обняв Лизу.
— Переезд через две полоски, это штраф или не штраф? — написала гимнастка под публикацией.
Подписчики кинулись поздравлять пару, отметив, что плакали вместе с ними, а также пожелали Крутиковой легкой беременности.
- Плакала вместе с вами, поздравляю. Это огромное счастье.
- Поздравляю! Так трогательно отреагировал!
- Реву вместе с Костей! Я так рада за вас, пусть все будет хорошо!
- Класс! Мои искренние поздравления!
- Это самое круто видео! — пишут в комментариях пользователи сети.
Отметим, не так давно Константин попал в серьезное ДТП на мотоцикле, о чем Елизавета рассказывала в своих Instagram-stories. Мужчину прооперировали, более того, он частично потерял память.
Фото: Елизавета Крутикова