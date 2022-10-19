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Возлюбленный не смог сдержать слез: Елизавета Крутикова сообщила о беременности

19 октября 2022, 20:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Возлюбленный не смог сдержать слез: Елизавета Крутикова сообщила о беременности

Участница романтического реалити Холостяк 11, воздушная гимнастка Елизавета Крутикова беременна.

Радостной новостью спортсменка поделилась в своем Instagram, обнародовав фото и трогательное видео. В ролике Крутикова сообщает возлюбленному Константину о том, что они скоро станут родителями. Мужчина не смог сдержать слез и заплакал, крепко обняв Лизу.

— Переезд через две полоски, это штраф или не штраф? — написала гимнастка под публикацией.

Подписчики кинулись поздравлять пару, отметив, что плакали вместе с ними, а также пожелали Крутиковой легкой беременности.

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  • Плакала вместе с вами, поздравляю. Это огромное счастье.
  • Поздравляю! Так трогательно отреагировал!
  • Реву вместе с Костей! Я так рада за вас, пусть все будет хорошо!
  • Класс! Мои искренние поздравления!
  • Это самое круто видео! — пишут в комментариях пользователи сети.

Отметим, не так давно Константин попал в серьезное ДТП на мотоцикле, о чем Елизавета рассказывала в своих Instagram-stories. Мужчину прооперировали, более того, он частично потерял память.

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Фото: Елизавета Крутикова

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