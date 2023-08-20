Певица Алина Гросу, лидер группы Quest Pistols Антон Савлепов, актриса Екатерина Кузнецова и исполнительница Тина Кароль — те звезды, у которых были отношениях с россиянами, однако они не увенчались успехом.

Еще в 2019 году Алина Гросу начала встречаться с российским актером и режиссером Романом Полянским. Он много времени проводил в Украине и снимался в общих украино-российских проектах.

Как когда-то говорила Алина, Роман появился в ее жизни в нужное время и в нужном месте, ведь незадолго до этого она развелась с российским бизнесменом Александром Комковым. Поэтому Полянский для Гросу стал своеобразной поддержкой.

Однако с началом полномасштабной войны актер сбежал на родину, оставив исполнительницу. Также он засветился в Москве на премьере фильма режиссера-путиниста.

Пришел конец браку музыканта Антона Савлепова с российском актрисой Ириной Горбачевой. Познакомились они в Киеве во время съемок клипа Quest Pistols.

После свадьбы они жили на два города — Киев и Москва. Важным является тот момент, что Горбачева родом из Мариуполя, несмотря на это, она предпочла страну-агрессора вместо родной страны и мужа.

Актриса Екатерина Кузнецова, которая является уроженкой Киева, актерскую карьеру построила в России, а потому и личную жизнь устраивала там. В стране-агрессоре она познакомилась с актером Евгением Прониным, брак с которым продлился год, распавшись из-за его измены.

С 2018 года Екатерина вновь в отношениях – и вновь с россиянином, однако уверена, это другое. Живут они сейчас в Испании, избранник актрисы Максим войну осуждает, однако ссоры все же из-за этого бывают.

Певец-предатель из Одессы Кирилл Туриченко не теряет возможности отхватить кусок славы в РФ за счет исполнительницы Тины Кароль.

Он жалуется на то, что после того, как артистка стала популярной, променяла его на своего будущего супруга Евгения Огира.

Поговаривают, что Туриченко получил российский паспорт, однако это не удивительно, поскольку он является солистом группы Иванушки International и с началом полномасштабной войны никак не отреагировал на происходящее в родной стране.

Сейчас он продолжает спокойно строить карьеру в стране-агрессор.

Фото: Алина Гросу, Антон Савлепов