Не только женщин волнует вопрос “что надеть”, мужчины также часто задаются им. На помощь тут приходит базовый гардероб, в котором все вещи сочетаются между собой.

Осенью ваш лук должен быть теплыми и комфортными, поскольку это период, когда погода переменчива. Персональный стилист Юлия Крыжалка вместе с Фактами ICTV составила базовый гардероб 2022 на осень для мужчин.

— Однотонные разнообразные плечевые изделия: футболки, рубашки, пуловеры, свитера, худи. Выбирайте нейтральную цветовую гамму, обращайте внимание на качество ткани и как изделие на вас сидит. И запомните, что плечевых изделий в гардеробе должно быть больше поясных, — отметила стилист.

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Функциональные формулы образов для мужчин на осень 2022:

Нейтральная футболка, черные зауженные к низу брюки, массивные ботинки и черные очки.

Черная футболка, черные брюки, джинсовка и кроссовки.

Серый пуловер, серые брюки прямого кроя, лоферы и черные очки.

Белая рубашка, светлые серые брюки, черная джинсовка и слипоны.

Однотонный гольф, прямые брюки, лоферы и очки.

В базовом гардеробе для мужчин должны быть классические деним джинсы — плотные, однотонного цвета, без лишних потертостей. Это та база, которая подойдет на все случаи жизни.

Белая рубашка также должна быть среди ваших вещей. Ее можно обыграть классным низом, аксессуарами и обувью.

Плотный верхний функциональный слой одежды: пиджаки, рубашки. Ими можно очень классно разбавить привычные луки. Например — коричневая рубашка, белая футболка, прямые джинсы, белые кеды и сумка кроссбоди.

Универсальная верхняя одежда — must have качественное и плотное пальто.

— Смотрите на состав ткани и как вещь на вас сидит. Советую присмотреться к нейтральным оттенкам, если в вашем гардеробе таких нет, — подчеркнула Юлия.

Постоянная классика — базовый тренч, который подойдет на все случаи жизни. Главное правило здесь: смотреть на фасон и длину относительно вашего роста, а также на качество ткани.

Также в базовом гардеробе на осень 2022 должна быть обувь. Белые кеды, лоферы нейтрального оттенка, массивные кроссовки – все это выступает совершенным акцентом образа, поэтому о красивой, ухоженной и удобной обуви не стоит забывать.