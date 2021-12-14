Джинсовая рубашка – это универсальная вещь, которая со временем не теряет своей актуальности. Она легко сочетается с другими элементами гардероба и служит основой модных образов.

Персональная стилистка Юлия Крыжалко рассказала Фактам ICTV, с чем носить джинсовую рубашку, а также назвала формулы стильных луков.

С классическими брюками. Джинсовой рубашкой можно удачно разнообразить деловой стиль: темно-синяя рубашка + коричневые костюмные брюки + сумка тоут + стеганное пальто.

С джинсами. Стилист рекомендует сформировать тотал джинс лук, верх и низ могут быть разного джинса.