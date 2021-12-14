Джинсовая рубашка – это универсальная вещь, которая со временем не теряет своей актуальности. Она легко сочетается с другими элементами гардероба и служит основой модных образов.
Персональная стилистка Юлия Крыжалко рассказала Фактам ICTV, с чем носить джинсовую рубашку, а также назвала формулы стильных луков.
С классическими брюками. Джинсовой рубашкой можно удачно разнообразить деловой стиль: темно-синяя рубашка + коричневые костюмные брюки + сумка тоут + стеганное пальто.
С джинсами. Стилист рекомендует сформировать тотал джинс лук, верх и низ могут быть разного джинса.
— Особенно интересно выглядит джинсовая темно-синяя denim рубашка + белые джинсы + ботинки на каблуке с острым носком + сумка тоут + пальто. Очень свежий и интересный образ, – говорит Юлия.
С платьями. Чтобы создать интересный образ, плотную джинсовую рубашку можно одеть поверх платья. Плюс к такому образу – высокие ковбойки.
Также джинсовое платье можно носить как отдельную единицу.
С джогерами/леггинсами. Миксируем кежуал и спорт стили вместе: джинсовая рубашка + джогеры + массивные ботинки + кропнутый пуховик + сумка crossbody. Дополнить интересный стрит лук можно объемным шарфом.
С юбками. Длину юбки можете выбирать в зависимости от ваших предпочтений – мини, миди или макси. Сделайте образ многослойным и дополните его джинсовой рубашкой в качестве верхнего слоя под пальто или пуховик.
Юлия уверяет, что джинсовая рубашка – это удачная инвестиция в гардероб. Если вы хотите приобрести универсальную модель, тогда выбирайте однотонную или темно-синего цвета. Для акцентных лугов можно купить с декорированными вставками (вышивка, камни).