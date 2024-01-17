Лидер группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) рассказал о разрыве отношений с беременной Анастасией Будкиной.

Почему Фагот разошелся с беременной девушкой

Музыкант признался, что раньше был очень любвеобильный. Когда он понял, что не имеет чувств к своей избраннице, то решил порвать с Анастасией. Тогда же она ошеломила Фагота заявлением, что беременна.

— Так случилось, что я — любвеобильный, а тогда был очень сильно любвеобильным. Но ведь надо быть честным. Киношная история. Когда я собрался силами с ней поговорить, а она мне сказала, что беременна. Это был п**дец и для нее, и для меня. Я сразу сказал, что никуда не исчезаю, не отказываюсь, а буду поддерживать, — рассказал артист.

Фагот поделился, что это был очень тяжелый этап в их жизни. Однако сейчас они с 13-летним сыном Никитой и Анастасией находятся в прекрасных отношениях. Недавно они случайно встретились в Париже.

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— Это была прекрасная встреча, все посидели, пообщались. Я с чистой совестью отправил Никиту к дедушке в Австралию. Он провел там нормально времени, а через некоторое время сказал, что хочет возвращаться. Он вернулся, и я этому очень рад, потому что сын рядом, — сказал музыкант.

Отметим, что Фагот стал отцом в 2010 году. Уже более 12 лет артист находится в отношениях с дизайнером Ольгой Навроцкой. Общих детей у пары нет.

Фото: ТНМК