Американская актриса Линда Хэмилтон, известная по легендарной роли Сары Коннор в фильмах о Терминаторе, снимется в новом сезоне Очень странных дел.

Проект от Netflix пригласил Линду присоединиться к актерскому составу популярного сериала. Примечательно, что ее представил сам Арнольд Шварценеггер на мероприятии Tudum, где стриминговая платформа демонстрировала будущие новинки.

Пока неизвестно, кого именно будет играть Хэмилтон в Очень странных делах.

Напомним, что работа над продолжением началась еще в мае этого года. Однако съемки пришлось приостановить на фоне забастовки сценаристов в Голливуде.

До этого звезда сериала Финн Вулфхард намекнул, что продолжения стоит ждать не раньше 2025 года. Теперь неизвестно, повлияет ли забастовка на срок релиза.

Впрочем, уже совсем скоро выйдет продолжение еще одного популярного сериала от Netflix — релиз второго сезона Уэнздей покажут в конце 2023-го или же в начале следующего года. Примечательно, что Дженна Ортега, главная звезда проекта, также станет и продюсером. Артистка заявила, что самое главное для нее — это быть услышанной.