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Кино и сериалы

От Памфира до Клондайка: объявлены номинанты VII Золотої дзиґи

30 июня 2023, 14:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Золота Дзига

Стали известны номинанты на VII украинской национальной кинопремии Золота дзиґа. Голосование за победителей уже началось, а продлится до 24 июля.

Киноакадемики составили длинный список номинантов из 58 фильмов и сериалов разных видов и стилей.

Так, за победу в категории Лучший фильм будут бороться всеми известные фильмы, которые уже успели получить признание и в других странах — это Памфир, Видение бабочки, Отражение, Клондайк и Люксембург, Люксембург.

Полный список номинантов VII национальной кинопремии

Лучший фильм:

  • Памфир;
  • Видение бабочки; 
  • Отражение;  
  • Клондайк;  
  • Люксембург, Люксембург.

Лучшая режиссерская работа:

  • Марина Эр Горбач;
  • Антонио Лукич;
  • Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Лучшая мужская роль:

  • Роман Луцкий;
  • Амиль и Рамиль Насировы;
  • Сергей Шадрин;
  • Александр Яцентюк.

Лучшая женская роль:

  • Рита Бурковская;
  • Соломия Кириллова;
  • Оксана Черкашина.

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Юрий Издрик;
  • Иван Шаран;
  • Александр Ярема.

Лучшая женская роль второго плана:

  • Наталья Ворожбит;
  • Наталья Гнитий;
  • Елена Хохлаткина.

Лучшая операторская работа:

  • Святослав Булаковский;
  • Валентин Васянович;
  • Никита Кузьменко.

Лучшая работа художника-постановщика:

  • Мария Денисенко;
  • Виталий Сударьков;
  • Андрей Гречишкин;
  • Иван Михайлов;
  • Владлен Одуденко.

Лучший сценарий:

  • Марина Эр Горбач;
  • Антонио Лукич;
  • Максим Наконечный, Ирина Цилык;
  • Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Лучшая музыка:

  • Антон Байбаков;
  • Хосейн Мирзаголи;
  • Никита Моисеев;
  • Тарас Чубай.

Лучшая песня:

  • Був москаль, тепер нема;
  • Так упевнено маються крила у ворона;
  • То таке життя.

Лучший документальный фильм:

  • День Украинского Добровольца;
  • Хрупкая Память;
  • Мы не погаснем.

Лучший короткометражный игровой фильм:

  • ГКЧП;
  • Джордан’96;
  • Угасающий свет;
  • Пока тут тихо;
  • Это свидание.

Лучший короткометражный документальный фильм:

  • Литургия противотанковых препятствий;
  • Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали;
  • Я не хотела делать фильм о войне.

Лучший анимационный фильм:

  • Путлер Капут;
  • Украденная луна. Кум;
  • Little wings.

Лучший сериал:

  • Ukraine on Fire 2;
  • Кофе твоего города;
  • Я-Надежда.

Лучший дизайнер костюмов

  • Мария Квитка;
  • Яна Никитенко;
  • Наталья Скаржепа;
  • Ася Сутягина.

Лучший грим:

  • Ксения Гальченко;
  • Анна Лукашенко;
  • Мария Пилунская;
  • Ася Сутягина.

Лучший звук:

  • Сергей Степанский;
  • Сергей Степанский;
  • Василий Явтушенко.

Лучший монтаж:

  • Марина Эр Горбач;
  • Алина Горлова;
  • Александр Черный.

Лучшие спецэффекты:

  • Роман Дерига;
  • Денис Рева;
  • Олег Цьось, Альбина Сафонова.

Номинантов выбрали из лонглиста премии Золота дзиґа мая 2023 года.

Организаторы кинопремии заявили, что победителей назовут в июле 2023 года.

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Источник
Украинская киноакадемия
Теги
Золота дзиґа Кінопремія
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