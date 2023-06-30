Стали известны номинанты на VII украинской национальной кинопремии Золота дзиґа. Голосование за победителей уже началось, а продлится до 24 июля.
Киноакадемики составили длинный список номинантов из 58 фильмов и сериалов разных видов и стилей.
Так, за победу в категории Лучший фильм будут бороться всеми известные фильмы, которые уже успели получить признание и в других странах — это Памфир, Видение бабочки, Отражение, Клондайк и Люксембург, Люксембург.
Полный список номинантов VII национальной кинопремии
Лучший фильм:
- Памфир;
- Видение бабочки;
- Отражение;
- Клондайк;
- Люксембург, Люксембург.
Лучшая режиссерская работа:
- Марина Эр Горбач;
- Антонио Лукич;
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук.
Лучшая мужская роль:
- Роман Луцкий;
- Амиль и Рамиль Насировы;
- Сергей Шадрин;
- Александр Яцентюк.
Лучшая женская роль:
- Рита Бурковская;
- Соломия Кириллова;
- Оксана Черкашина.
Лучшая мужская роль второго плана:
- Юрий Издрик;
- Иван Шаран;
- Александр Ярема.
Лучшая женская роль второго плана:
- Наталья Ворожбит;
- Наталья Гнитий;
- Елена Хохлаткина.
Лучшая операторская работа:
- Святослав Булаковский;
- Валентин Васянович;
- Никита Кузьменко.
Лучшая работа художника-постановщика:
- Мария Денисенко;
- Виталий Сударьков;
- Андрей Гречишкин;
- Иван Михайлов;
- Владлен Одуденко.
Лучший сценарий:
- Марина Эр Горбач;
- Антонио Лукич;
- Максим Наконечный, Ирина Цилык;
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук.
Лучшая музыка:
- Антон Байбаков;
- Хосейн Мирзаголи;
- Никита Моисеев;
- Тарас Чубай.
Лучшая песня:
- Був москаль, тепер нема;
- Так упевнено маються крила у ворона;
- То таке життя.
Лучший документальный фильм:
- День Украинского Добровольца;
- Хрупкая Память;
- Мы не погаснем.
Лучший короткометражный игровой фильм:
- ГКЧП;
- Джордан’96;
- Угасающий свет;
- Пока тут тихо;
- Это свидание.
Лучший короткометражный документальный фильм:
- Литургия противотанковых препятствий;
- Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали;
- Я не хотела делать фильм о войне.
Лучший анимационный фильм:
- Путлер Капут;
- Украденная луна. Кум;
- Little wings.
Лучший сериал:
- Ukraine on Fire 2;
- Кофе твоего города;
- Я-Надежда.
Лучший дизайнер костюмов
- Мария Квитка;
- Яна Никитенко;
- Наталья Скаржепа;
- Ася Сутягина.
Лучший грим:
- Ксения Гальченко;
- Анна Лукашенко;
- Мария Пилунская;
- Ася Сутягина.
Лучший звук:
- Сергей Степанский;
- Сергей Степанский;
- Василий Явтушенко.
Лучший монтаж:
- Марина Эр Горбач;
- Алина Горлова;
- Александр Черный.
Лучшие спецэффекты:
- Роман Дерига;
- Денис Рева;
- Олег Цьось, Альбина Сафонова.
Номинантов выбрали из лонглиста премии Золота дзиґа мая 2023 года.
Организаторы кинопремии заявили, что победителей назовут в июле 2023 года.