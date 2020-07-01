Биография Виктора Проскурина насчитывает большое количество фильмов, за роли в которых актер получил признание.

Он стал известным по таким кинолентам: Большая перемена, Жестокий романс, 12 стульев, Два товарища, Пиковая дама, Военно-полевой роман и Шерлок Холмс и доктор Ватсон: сокровища Агры.

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Виктора Проскурина известным сделала роль палача в спектакле Тиль и персонаж Сергея Луконина в пьесе Парень из нашего города.

Биография Виктора Проскурина

Фото: Віктор Проскурін

Родился актер театра и кино 8 февраля 1952 года в Казахстане в городе Агбасари.

С детства мечтал учиться на клоуна, однако не успел поступить в цирковую школу. В нее принимали после 4 класса, а Виктор Проскурин попал туда позже.

В возрасте 15 лет будущий актер начал посещать театральный кружок во Дворце пионеров. Там его заметил ассистент режиссера Георгия Победоносцева, который пригласил мальчика сниматься в фильме Орлята Чапая.

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Именно с этой киноленты началась кинематографическая карьера Виктора Проскурина.

В 1973 году он окончил Театральное училище имени Б. Щукина, а с того же года и до 1988 работал в Московском театре имени Ленинского комсомола.

До 2012 года был актером в Московском тетре имени М. М. Ермолаевой.

Карьеру киноактера он начал в 1969 году. Популярность к Виктору Проскурина пришла после роли Генки Ляпишева в фильме Большая перемена, где режиссером был Алексей Коренев.

Также он известен по ролям в фильмах: Белорусский вокзал (1970), 12 стульев (1976), Весенний призыв (1976), Задача с тремя неизвестными (1979), Военно-полевой роман (1983), Жорстокий романс (1984), Бич Божий (1988), Фантом (2019).

В целом он снялся в более чем 100 фильмах.

Награды актера

За всю свою карьеру актер получил ряд наград и премий.

В 2001 году актеру присудили приз за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Два товарища (2000).

В 2005 году Виктор Проскурин получил орден Петра Великого I степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие искусства и культуры. В 2008 году его наградить Золотым орденом Служение искусству.

Орден За вклад в культуру советский актер получил в 2010 году.

Умер актер Михаил Кокшенов

В начале июня умер актер Михаил Кокшенов на 83 году жизни.

Об этом стало известно от его близкой подруги, поэтессы Любовь Воропаевой. Впоследствии это подтвердила и жена актера, но причины смерти называть отказалась.

С 2017 года актер имел проблемы с сердцем и перенес инсульт.

Фото: Irina Honda