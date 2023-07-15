Уже в День Независимости Украины, 24 августа, в прокат выйдет долгожданный фильм Довбуш режисера Олеся Санина. А 19-го числа последнего месяца лета он откроет 14-й международный Одесский кинофестиваль.

Фильм, события в котором разворачиваются в Карпатах в XVIII веке, достоин внимания каждого. Это приключенческо-исторический экшен о предводителе опрышков Олексе Довбуше.

Факты ICTV решили собрать все, что известно о фильме Довбуш, а именно – его трейлер, сюжет, актерский состав и интересные факты.

Трейлер фильма Довбуш

12 июля создатели фильма показали финальный трейлер. В ролике – борьба Олексы Довбуша за свободу своего народа, достоинство и любовь.

Он — воплощение архетипа украинца с чувством собственного достоинства, который не является воинственным по своей природе и больше всего мечтает о мирной, свободной и счастливой жизни на своей земле, однако когда появляются враги, Олекса без сомнений берет в руки оружие.

Сюжет фильма Довбуш

Как мы писали выше, события в киноленте происходят в Карпатах в XVIII веке. Правление польской шляхты оказывается жестоким и заставляет гуцулов бежать в горы. Братья Олекса и Иван Довбуши – вне закона, а потому становятся опрышками и хотят отыскать способ отомстить панам за убийство их родителей.

Спустя некоторое время Ивана больше интересуют деньги, нежели справедливость, а потому братья начинают враждовать.

В итоге — Олекса возглавляет восстание гуцулов, шляхта всячески пытается его убрать, но он хитрее их.

Актерский состав фильма Довбуш

Главную роль Олексы Довбуша исполнит актер Сергей Стрельников, его брата Ивана сыграет Алексей Гнатковский, а возлюбленную Маричку — Даша Плахтий.

Роли опришков достались Петру Жируну, Павлу Жируну, Дмитрию Вивчарюку, Роману Ясиновскому, Ростиславу Держипольскому. Александр Мавриц сыграет персонажа Звенчука.

Появятся в фильме и польские актеры, а именно — Матеуш Костюкевич и Агата Бузек.

Интересные факты о фильме Довбуш

Картину начали снимать в 2018 году в августе, однако процес прервался и продолжился только в начале июня 2021 года.

Первоначально его премьера была запланирована на осень 2021-го, потом перенесена на весну 2022-го, но и тут планы создателей не воплотились. Аз-за полномасштабной войны премьеру пришлось отложить.

Съемки проходили в Карпатах, Тернопольский области и Киеве.

Также интересно то, что для Алексея Гнатковского, который сыграет брата Олексы, этот фильм стал дебютом. Режиссер ленты Олесь Санин уверен, что после него актер станет для многих открытием.