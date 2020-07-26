Известный американский актер Джон Сэксон умер на 84-м году жизни, накануне своего дня рождения.
Причиной его смерти стали осложнения вследствие воспаления легких.
Самая известная роль Сэксона — лейтенант Томпсон в трилогии Кошмар на улице Вязов.
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О смерти актера сообщил британский кинорежиссер Эдгар Райт.
Он назвал Сэксона культовым актером и выразил свои соболезнования.
Rest In Piece John Saxon, beloved actor iconic in several cult classics: Nightmare On Elm Street, Enter The Dragon, Tenebrae, Battle Beyond The Stars, Black Christmas and this, the original Giallo mystery, Mario Bava’s The Girl Who Knew Too Much. pic.twitter.com/46Bmp5IpF8
— edgarwright (@edgarwright) July 26, 2020
Джон Сэксон (настоящее имя — Кармине Оррико) начал сниматься в кино в середине 1950-х годов.
Кроме именитого фильма Кошмар на улице Вязов, актер известен ролью Ропера в киноленте Выход Дракона с мастером восточных единоборств Брюсом Ли.
В конце 1980-х Джон Сэксон стал режиссером хоррора Дом смерти.
Смерть автора шоу Кто хочет стать миллионером
В эти выходные стало известно о смерти Реджиса Филбина, известного американского телеведущего.
Свою карьеру он также начал еще в 1950-х годах, а пиком успеха Филбина стало шоу Кто хочет стать миллионером.
В Книгу рекордов Гиннесса телеведущий попал за самую длинную продолжительность пребывания в американском телеэфире, которая превысила 17 тыс. часов.
Реджис Филбин умер в возрасте 88 лет.