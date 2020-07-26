Известный американский актер Джон Сэксон умер на 84-м году жизни, накануне своего дня рождения.

Причиной его смерти стали осложнения вследствие воспаления легких.

Самая известная роль Сэксона — лейтенант Томпсон в трилогии Кошмар на улице Вязов.

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О смерти актера сообщил британский кинорежиссер Эдгар Райт.

Он назвал Сэксона культовым актером и выразил свои соболезнования.

Rest In Piece John Saxon, beloved actor iconic in several cult classics: Nightmare On Elm Street, Enter The Dragon, Tenebrae, Battle Beyond The Stars, Black Christmas and this, the original Giallo mystery, Mario Bava’s The Girl Who Knew Too Much. pic.twitter.com/46Bmp5IpF8 — edgarwright (@edgarwright) July 26, 2020

Джон Сэксон (настоящее имя — Кармине Оррико) начал сниматься в кино в середине 1950-х годов.

Кроме именитого фильма Кошмар на улице Вязов, актер известен ролью Ропера в киноленте Выход Дракона с мастером восточных единоборств Брюсом Ли.

В конце 1980-х Джон Сэксон стал режиссером хоррора Дом смерти.

Смерть автора шоу Кто хочет стать миллионером

В эти выходные стало известно о смерти Реджиса Филбина, известного американского телеведущего.

Свою карьеру он также начал еще в 1950-х годах, а пиком успеха Филбина стало шоу Кто хочет стать миллионером.

В Книгу рекордов Гиннесса телеведущий попал за самую длинную продолжительность пребывания в американском телеэфире, которая превысила 17 тыс. часов.

Реджис Филбин умер в возрасте 88 лет.

Фото: Nightmare on Elm Street (скриншот)