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Умер актер из фильма Кошмар на улице Вязов Джон Сэксон

26 июля 2020, 16:23
Наташа Тарчевська редактор ленты
Умер актер из фильма Кошмар на улице Вязов Джон Сэксон

Известный американский актер Джон Сэксон умер на 84-м году жизни, накануне своего дня рождения.

Причиной его смерти стали осложнения вследствие воспаления легких.

Самая известная роль Сэксона — лейтенант Томпсон в трилогии Кошмар на улице Вязов.

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О смерти актера сообщил британский кинорежиссер Эдгар Райт.

Он назвал Сэксона культовым актером и выразил свои соболезнования.

Джон Сэксон (настоящее имя — Кармине Оррико) начал сниматься в кино в середине 1950-х годов.

Кроме именитого фильма Кошмар на улице Вязов, актер известен ролью Ропера в киноленте Выход Дракона с мастером восточных единоборств Брюсом Ли.

В конце 1980-х Джон Сэксон стал режиссером хоррора Дом смерти.

Смерть автора шоу Кто хочет стать миллионером

В эти выходные стало известно о смерти Реджиса Филбина, известного американского телеведущего.

Свою карьеру он также начал еще в 1950-х годах, а пиком успеха Филбина стало шоу Кто хочет стать миллионером.

В Книгу рекордов Гиннесса телеведущий попал за самую длинную продолжительность пребывания в американском телеэфире, которая превысила 17 тыс. часов.

Реджис Филбин умер в возрасте 88 лет.

Фото: Nightmare on Elm Street (скриншот)

Теги
Актор , Смерть , США
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