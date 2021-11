Известный американский актер Джон Сэксон умер на 84-м году жизни, накануне своего дня рождения.

Причиной его смерти стали осложнения вследствие воспаления легких.

Самая известная роль Сэксона — лейтенант Томпсон в трилогии Кошмар на улице Вязов.

О смерти актера сообщил британский кинорежиссер Эдгар Райт.

Он назвал Сэксона культовым актером и выразил свои соболезнования.

Rest In Piece John Saxon, beloved actor iconic in several cult classics: Nightmare On Elm Street, Enter The Dragon, Tenebrae, Battle Beyond The Stars, Black Christmas and this, the original Giallo mystery, Mario Bava’s The Girl Who Knew Too Much. pic.twitter.com/46Bmp5IpF8

— edgarwright (@edgarwright) July 26, 2020